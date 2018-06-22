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中央社

川普頻加徵關稅 貿易戰遍地開花

中央社2018/06/22 20:33
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社巴黎22日綜合外電報導）歐洲聯盟22日加入剛爆發的全球貿易戰，槓上美國，對美國象徵性的出口品出手，以反擊美國加徵金屬關稅。

在此之前，世界兩大經濟體美國和中國已出現貿易緊張態勢；而追求「美國優先」（America First）政策的川普也對其他重要貿易夥伴發動了貿易攻勢。

以下為法新社整理的川普與世界各國發生的貿易衝突：

●中國

上週川普宣布對價值500億美元的進口中國商品課徵25%關稅後，因為他認為北京提高中國關稅是「令人無法接受」作法，19日命令美國貿易代表署再列出約2000億美元中國輸美商品，額外課徵10%關稅

川普說，如果中國依其所言加大報復力度，他會針對另2000億美元中國商品徵稅。

也受到美國開徵鋼稅影響的中國譴責川普這種「極限施壓和訛詐」的做法，並警告，如果川普的威脅成真，將再度「做出強有力的反制」。

●歐盟

歐盟22日起對美國象徵性出口商品開徵報復性關稅，比如牛仔褲、摩托車和威士忌等。

川普1日兌現他的威脅，對歐盟國家的鋼鋁分別徵收25%和10%進口稅後，歐盟展開報復。

歐洲也擔心華府會對進口車開徵懲罰性關稅的威脅會實現，德國強大的汽車業尤其擔心。

●加拿大和墨西哥

雖然加拿大、墨西哥和美國都是北美自由貿易協定（NAFTA）成員，但加拿大和墨西哥也都逃不過美國對鋼鋁加稅的手掌心，並揚言要展開報復。

川普和加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在9日結束的七大工業國集團（G7）峰會相互開炮。

●日本

日本是川普徵收鋼稅的另一個目標，日方稱此，這令人「極為震驚」。

日本在無法說服華府豁免關稅後，已通知世界貿易組織（WTO），計劃對總價500億日圓的美國商品採取報復措施。

●南韓

華府和首爾3月宣布，已就談判中的自由貿易協定達成共識，南韓將向美國車商進一步開放國內市場。

●俄羅斯

也受到美國鋼稅衝擊的俄國已通知WTO，正計劃進行報復。

美國鎖定俄國寡頭政治人物和企業進行制裁，他們遭控支持俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）疑似破壞西方民主的努力，導致美俄貿易關係緊繃。

●伊朗

川普5月宣布美國退出2015年與伊朗簽訂的核協議，這意味會對這個伊斯蘭共和國實施新一波制裁，與伊朗有生意往來的企業也將遭到懲罰。

法國道達爾集團（Total）、法國寶獅（Peugeot）和俄國路克石油公司（Lukoil）等數家企業曾表示，他們正準備在美國設下的最後期限11月4日前退出伊朗。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1070622

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