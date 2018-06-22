川普頻加徵關稅 貿易戰遍地開花

（中央社巴黎22日綜合外電報導）歐洲聯盟22日加入剛爆發的全球貿易戰，槓上美國，對美國象徵性的出口品出手，以反擊美國加徵金屬關稅。

在此之前，世界兩大經濟體美國和中國已出現貿易緊張態勢；而追求「美國優先」（America First）政策的川普也對其他重要貿易夥伴發動了貿易攻勢。

以下為法新社整理的川普與世界各國發生的貿易衝突：

●中國

上週川普宣布對價值500億美元的進口中國商品課徵25%關稅後，因為他認為北京提高中國關稅是「令人無法接受」作法，19日命令美國貿易代表署再列出約2000億美元中國輸美商品，額外課徵10%關稅