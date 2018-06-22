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中央社

印尼咖啡消費量大增 蘇門答臘生豆供應吃緊

中央社2018/06/22 20:37
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社印尼潘加藍甘／紐約22日綜合外電報導）過去數十年來，印尼為全球各地咖啡烘豆商供應產量不高的珍貴咖啡豆。使用當地豆子沖煮的咖啡具有獨特風味，深受行家喜愛。

印尼人以往偏愛喝茶，但現在情況有所變化。隨著較年輕的世代轉而擁抱咖啡，全國各地出現數以百計的獨立咖啡店和烘豆鋪。

許多印尼年輕人前往美國、澳洲等國留學時，受到當地咖啡飲用習慣影響，導致印尼咖啡消費量在過去10年內幾乎成長一倍。

路透社報導，印尼的咖啡豆消費量不斷成長，導致可供出口的咖啡減少，外國買家被迫加碼取得貨源。

蘇門答臘（Sumatra）咖啡豆產量不高，讓這個地區所生產的獨特阿拉比卡咖啡豆（arabica bean）供應吃緊情況雪上加霜。調豆（blends）咖啡若加入當地所產的阿拉比卡咖啡豆，可增添醇厚、泥土芳香風味，因此咖啡業者爭相進貨。

星巴克公司（Starbucks Corp.）熱賣30多年的耶誕綜合（Christmas Blend）咖啡，主要成分之一就是蘇門答臘咖啡豆。

咖啡進口業的消息來源表示，蘇門答臘的咖啡豆產量減少，導致部分出口商延後出貨，甚至違約；部分美國進口商為了取得供貨，不得不提高價碼。

美國的咖啡豆庫存不斷下滑。許多進口商表示，他們履行烘豆商的合約後，就沒有咖啡豆可以供應現貨市場。

進口商表示，星巴克、Keurig綠山公司（KeurigGreen Mountain Inc.）等大型烘豆商是蘇門答臘阿拉比卡咖啡豆的最大買主，小型業者所面臨的採購挑戰顯然最嚴峻。

星巴克公司發言人表示，他們並未受到蘇門答臘咖啡豆今年供應緊縮的衝擊。Keurig綠山公司則未回應記者採訪。（譯者：陳宜君/核稿：陳政一）1070622

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