印尼咖啡消費量大增 蘇門答臘生豆供應吃緊

（中央社印尼潘加藍甘／紐約22日綜合外電報導）過去數十年來，印尼為全球各地咖啡烘豆商供應產量不高的珍貴咖啡豆。使用當地豆子沖煮的咖啡具有獨特風味，深受行家喜愛。

印尼人以往偏愛喝茶，但現在情況有所變化。隨著較年輕的世代轉而擁抱咖啡，全國各地出現數以百計的獨立咖啡店和烘豆鋪。

許多印尼年輕人前往美國、澳洲等國留學時，受到當地咖啡飲用習慣影響，導致印尼咖啡消費量在過去10年內幾乎成長一倍。

路透社報導，印尼的咖啡豆消費量不斷成長，導致可供出口的咖啡減少，外國買家被迫加碼取得貨源。