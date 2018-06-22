工程會組改分拆業務惹議 工程會：再討論

（中央社記者劉冠廷台北22日電）身兼中華民國土木技師公會理事長的民進黨立委施義芳今天表示，組改將工程會業務分拆至各部會有可議之處，請行政院再開公聽會傾聽業界聲音。工程會表示，將帶回意見再作討論。

施義芳下午在立法院召開「論公共工程委員會組織改造之影響」公聽會，邀集全國工程界各領域學者專家與業界人士，探討工程會組織改造後，由二級機關分拆至其他部會轄下的影響等議題。

負責組改的人事行政總處副人事長懷敘表示，將工程會以業務方式進行分拆，未來品質督導業務規劃改由行政院或具跨部會協調功能的部會負責；內政部國土管理署，將納入技師管理業務，整合營造相關上下游產業；基於政府財務統籌調度管理、資源整合及整體決策制定，組改規劃將促進民間參與公共建設及政府採購業務納入財政部。