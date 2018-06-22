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工程會組改分拆業務惹議 工程會：再討論

中央社2018/06/22 20:43
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者劉冠廷台北22日電）身兼中華民國土木技師公會理事長的民進黨立委施義芳今天表示，組改將工程會業務分拆至各部會有可議之處，請行政院再開公聽會傾聽業界聲音。工程會表示，將帶回意見再作討論。

施義芳下午在立法院召開「論公共工程委員會組織改造之影響」公聽會，邀集全國工程界各領域學者專家與業界人士，探討工程會組織改造後，由二級機關分拆至其他部會轄下的影響等議題。

負責組改的人事行政總處副人事長懷敘表示，將工程會以業務方式進行分拆，未來品質督導業務規劃改由行政院或具跨部會協調功能的部會負責；內政部國土管理署，將納入技師管理業務，整合營造相關上下游產業；基於政府財務統籌調度管理、資源整合及整體決策制定，組改規劃將促進民間參與公共建設及政府採購業務納入財政部。

但台灣省土木技師公會理事長張錦峯表示，工程會人員即便移撥至其他單位，由於該機關本位主義，所負責業務恐怕不被重視；目前其他國家均有工程管理專責單位，台灣卻反其道而行，最後恐造成沒有主管機關制定統一標準的情形。

中華工程教育協會理事長歐善惠也說，工程會具有統籌、審議、協調及督導全國工程的功能，若組改後業務分散至各機關，未來如何發揮這項功能。

受邀出席公聽會的工程會副主委顏久榮回應，工程會受民國99年行政院組織法限制，因此必須調整，將會把各界意見帶回工程會，後續會與人事行政總處再做討論，力求將工程會未來的組改做到最好。

施義芳表示，工程會是工程專業機構，而這項專業是其他部會所沒有的，因為組改而分拆工程會業務，實有可議之處；建請行政院能再舉辦公聽會，認真傾聽業界聲音，組改將影響未來幾10年，不可輕忽，工程界盼行政院正視並慎思工程會存在的必要性。（編輯:溫貴香）1070622

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