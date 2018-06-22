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中央社

太陽能需求不如預期 碩鑽前5月虧損

中央社2018/06/22 20:39
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者張建中新竹22日電）太陽能市場需求不如預期，碩禾旗下鑽石切割線廠碩鑽今年前5月營運轉為虧損，表現不如預期。

太陽能矽晶圓市場由傳統砂漿切割轉為鑽石線切割趨勢明確，隨著矽晶圓廠產線紛紛轉換為鑽石切割，鑽石切割線市場去年一度供不應求，碩鑽營運也水漲船高，去年第4季單季轉虧為盈，稅後淨利新台幣565萬元。

碩鑽今年第1季在營運規模擴大下，營收激增至1.01億元，較去年同期倍數成長，稅後淨利502萬元，每股純益0.05元。

隨著營運好轉，碩鑽今年啟動上市櫃計畫，於4月補辦公開發行後，隨即於5月11日登錄興櫃交易；碩鑽因有意大舉擴產，市場看好今年營運可望高度成長，並視為是碩禾的小金雞。

只是多晶太陽能市場需求疲軟，尤其，中國大陸日前意外新推出太陽能政策，調降太陽能電站標竿上網電價，並凍結一般大型電站安裝，影響太陽能市場交易更加清淡。

受鑽石切割線與矽晶圓切片需求下滑影響，碩鑽5月營收驟降至490萬元，月減75.5%，也較去年同期減少82.4%，連帶影響前5月營運轉為虧損。

碩鑽除將密切注意未來產業動向及發展，並將積極拓展新客戶，分散市場風險，同時加強細線化產品及低耗線產品技術，強化競爭力。(編輯：陳永昌)1070622

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