太陽能需求不如預期 碩鑽前5月虧損

（中央社記者張建中新竹22日電）太陽能市場需求不如預期，碩禾旗下鑽石切割線廠碩鑽今年前5月營運轉為虧損，表現不如預期。

太陽能矽晶圓市場由傳統砂漿切割轉為鑽石線切割趨勢明確，隨著矽晶圓廠產線紛紛轉換為鑽石切割，鑽石切割線市場去年一度供不應求，碩鑽營運也水漲船高，去年第4季單季轉虧為盈，稅後淨利新台幣565萬元。

碩鑽今年第1季在營運規模擴大下，營收激增至1.01億元，較去年同期倍數成長，稅後淨利502萬元，每股純益0.05元。

隨著營運好轉，碩鑽今年啟動上市櫃計畫，於4月補辦公開發行後，隨即於5月11日登錄興櫃交易；碩鑽因有意大舉擴產，市場看好今年營運可望高度成長，並視為是碩禾的小金雞。