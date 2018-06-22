性別暴力頻傳 婦團提倡旁觀者介入預防

其中，位於美國華盛頓DC的暴力預防教育中心綠點（Green Dot）教育訓練主任瑪莉莎．艾默在工作坊中也針對台灣近期接連發生多起性別暴力致死案件指出，在暴力預防工作上，旁觀者是非常重要的角色，如果大家對危險因子的辨識力與警覺性夠高，透過旁觀者介入的方式，一句話或是一個動作，都可能在暴力事件發生前發揮關鍵性的制止作用。

婦援會指出，根據美國綠點暴力預防教育中心的研究，要訓練民眾有效發揮「旁觀者介入」的功能，首先必須具備察覺及辨識危險警示跡象的能力，而當察覺到有危險警示跡象時，有人會選擇保持沉默、不願意介入，可能是個性害羞、恐懼等個人因素；因此，找出個別的障礙所在、突破盲點，才能說服每個人去實踐「旁觀者介入」策略，減少暴力事件發生。

婦援會表示，台灣近來發生的多起性別暴力致死案件，令人感到痛心且遺憾，但與其在事發後一味指責或過度恐懼，教育社會大眾從自身做起、適時運用「旁觀者介入」方式阻止暴力事件，共同打造更加友善安全的生活環境，才是更重要的事。（編輯：張芷瑄）1070622