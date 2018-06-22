出席高雄美國商會　陳其邁：提高行政效率　吸引外商投資

▲陳其邁肯定美國商會長期以來對產業發展所提出的建言。（圖／陳其邁競選辦公室提供,2018.06.22）

民進黨立法委員、高雄市長參選人陳其邁，今（22）日參與高雄美國商會會員大會演講，與商會會長Brian Aiello 及會員分享城市治理的想法。陳其邁表示，高雄擁有海空雙港，位居印度—太平洋戰略樞紐，具備地理優勢，未來將提高行政效率、降低投資障礙，吸引外商投資高雄。

陳其邁肯定美國商會長期以來對產業發展所提出的建言。他表示，美國商會給台灣政府的建言，例如擴大綠色融資平台；調整政府流程，加快基礎設施建設；扶植國內供應鏈，促進能源建設發展、強化臺灣的新創事業生態系統，並推展創新科技、台灣觀光推廣進行策略再造以及讓台灣擴大自由行旅客等，政府應簡化流程、調整結構，全力協助做企業的夥伴。

Brian先生在接任會長的時候，特別強調要以智慧城市、空氣乾淨、綠色能源，為三大投資主軸。陳其邁表示他提出的「智慧城市好生活」，就是希望透過人工智慧產業，來完成高雄的產業轉型，並且結合高雄所具有的強大製造業基礎，以及華邦電、台積電在南台灣投資，以及日月光封測廠所帶來的半導體產業優勢，全力發展AIoT產業，激發高雄的經濟動能。

陳其邁表示，以人工智慧產業為核心，加強產業轉型力道，以及市府智慧城市的解決方案將會是施政重點。另外改善空污製程、設備，以及發展太陽能，風電等綠能完整產業鏈，將會帶來一波能源改革。未來也會再將成功的施政經驗，整合成完整的治理模式，與東南亞國家進行交流。

陳其邁指出，在美國總統川普的整體印度太平洋戰略中，台灣在地理位置上，扮演著無可取代的重要角色。也因此，相關的國防、航太產業，我們也看到台美有了更進一步的合作關係，而這些產業的重鎮就在高雄。他說未來會提高政府行政效率、降低企業投資障礙，吸引外商前來高雄投資。他強調，如果要投資台灣，高雄是最好的選擇。