見證澎湖世界級景觀 外交部邀使節同遊

（中央社記者侯姿瑩台北22日電）外交部今天表示，為協助推廣觀光及促進駐台使節對台灣地方特色的了解，共有32國使節、代表應外交部邀請於今、明2天到澎湖參訪，進一步提升澎湖的國際能見度。

外交部發布新聞稿表示，為促進各國駐台使節、代表對台灣各地方文經建設特色的了解，並協助推廣觀光，邀請駐台使節與代表前往澎湖參訪。今天稍早先由將接任外交部政務次長的台灣民主基金會執行長徐斯儉帶隊出發前往澎湖，外交部長吳釗燮於晚間加入。

外交部指出，澎湖擁有世界級的獨特海洋生態與玄武岩地質景觀，曾在2011年獲旅遊雜誌「孤獨星球」評選為世界最神秘的十大島嶼之一，也是受到台灣人喜愛的度假觀光勝地之一。外交部特別安排駐台外國使節與代表前往澎湖觀光參訪，進一步提升澎湖的國際能見度。