首位外籍女性考上台灣船員 看流星花園長大

（中央社記者汪淑芬台北22日電）交通部航港局2014年開放來台外籍生參加航海人員測驗，現有5位通過，其中來自馬來西亞的劉力維是唯一的女性，她從小就愛看台灣的流星花園等偶像劇，自認與台灣結下不解之緣。

航港局今天在例行記者會上，特別介紹這位外籍生通過台灣航海人員測試的故事。

2012年開始，航海人員考試主辦權從考選部移交給交通部，每年舉行4次，航港局從2014年第4次測驗開始，開放來台就學的外籍生參加測驗。

航港局說，至今已吸引11位外籍生報考，包括法國、馬來西亞、香港等外籍生通過測驗，來自馬來西亞的劉力維去年通過考試，是目前唯一通過航海人員測驗的外籍女性。