首位外籍女性考上台灣船員 看流星花園長大

（中央社記者汪淑芬台北22日電）交通部航港局2014年開放來台外籍生參加航海人員測驗，現有5位通過，其中來自馬來西亞的劉力維是唯一的女性，她從小就愛看台灣的流星花園等偶像劇，自認與台灣結下不解之緣。
航港局今天在例行記者會上，特別介紹這位外籍生通過台灣航海人員測試的故事。
2012年開始，航海人員考試主辦權從考選部移交給交通部，每年舉行4次，航港局從2014年第4次測驗開始，開放來台就學的外籍生參加測驗。
航港局說，至今已吸引11位外籍生報考，包括法國、馬來西亞、香港等外籍生通過測驗，來自馬來西亞的劉力維去年通過考試，是目前唯一通過航海人員測驗的外籍女性。
航港局轉述，劉力維從國小開始接觸「流星花園」、「不良笑花」等台灣偶像劇，她自認從小就種下與台灣不解之緣；中學到當地最大的華文學校─寬柔中學唸書，畢業後，選擇到台灣升學，先就讀澎湖科技大學休閒管理系，隔年重新分發至台灣海洋大學航運管理系就讀。
劉力維到海洋大學就讀前半年，因基隆冬季的寒風及濕冷讓她一度想轉學，但在下學期選修商船系課程時，讀出興趣，愛上了航海，加上基隆春天氣候逐漸轉好，讓她有信心堅持到底，並決定畢業後以航海為志向，於是申請雙主修課程。
劉力維去年畢業後，決定留在台灣工作，去年第4季通過航海人員測驗，目前任職友聖航運，先負責岸上船員管理工作，她相信不久後就能踏上航海旅程，繼續未完成的航海夢。（編輯：梁君棣）1070622