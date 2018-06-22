25歲台女紐西蘭車禍喪生 同車台灣人受傷

（中央社記者周永捷雅加達22日專電）一名25歲的台灣女子昨天在紐西蘭南島出車禍喪生，同車的一名台灣友人受傷送醫，目前無大礙。駐紐西蘭台北經濟文化辦事處已聯繫死者家屬前往處理後事。

紐西蘭新聞網站stuff.co.nz今天報導，紐西蘭南島的瓦納卡鎮（Wanaka）21日上午發生一起死亡車禍，死者是一名25歲的台灣籍女性Meng-Ju Hsieh。警方表示，據信這名女子是駕駛。

瓦納卡鎮位於瓦納卡湖南端，約在基督城（Christchurch）西南方460公里。

外交部發言人李憲章向中央社記者表示，駐紐西蘭台北經濟文化辦事處21日傍晚接到紐西蘭南島奧塔戈省（Otago）警局通知，有一名台灣女性在距離當地觀光勝地瓦納卡30公里處駕車時不慎滑出路面，車輛翻覆掉入河中，這名台灣女性當場喪生。