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中央社

25歲台女紐西蘭車禍喪生 同車台灣人受傷

中央社2018/06/22 21:05
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者周永捷雅加達22日專電）一名25歲的台灣女子昨天在紐西蘭南島出車禍喪生，同車的一名台灣友人受傷送醫，目前無大礙。駐紐西蘭台北經濟文化辦事處已聯繫死者家屬前往處理後事。

紐西蘭新聞網站stuff.co.nz今天報導，紐西蘭南島的瓦納卡鎮（Wanaka）21日上午發生一起死亡車禍，死者是一名25歲的台灣籍女性Meng-Ju Hsieh。警方表示，據信這名女子是駕駛。

瓦納卡鎮位於瓦納卡湖南端，約在基督城（Christchurch）西南方460公里。

外交部發言人李憲章向中央社記者表示，駐紐西蘭台北經濟文化辦事處21日傍晚接到紐西蘭南島奧塔戈省（Otago）警局通知，有一名台灣女性在距離當地觀光勝地瓦納卡30公里處駕車時不慎滑出路面，車輛翻覆掉入河中，這名台灣女性當場喪生。

同車上有另一名台灣民眾在車禍中受傷，被送往當地醫院救治，沒有生命危險。

李憲章表示，在車禍中喪生的台灣女性是以度假打工的身分前往瓦納卡一家餐館工作。駐紐西蘭台北經濟文化辦事處接到通知後與瓦納卡當地警局聯繫，確認另一名受傷者沒有大礙，喪生的台灣女性的遺體已送往附近的醫院安置，後續會進行驗屍。

駐紐西蘭台北經濟文化辦事處已聯絡死者家屬，將會協助家屬赴紐西蘭處理死者後事等相關事宜。（編輯：郭中翰）1070622

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