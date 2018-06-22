7/1國旅卡放寬使用 但排除3業別

（中央社記者侯姿瑩台北22日電）行政院人事行政總處今天表示，放寬國旅卡的自行運用額度的使用業別，排除珠寶銀樓、八大行業及儲值性的商品；且報載水費、電費、瓦斯費，從來都不是國旅卡的使用範圍。

人事總處培訓考用處處長黃麗玲告訴中央社記者，放寬國旅卡的自行運用額度的使用業別，是為帶動國內消費，也回應公務人員的訴求以及業者希望能成為國旅卡特約商店的期待。

人事總處表示，7月1日放寬自行運用額度使用業別後，觀光旅遊額度仍維持新台幣8000元，並無改變，所以對觀光產業不會造成衝擊影響。這次放寬自行運用額度8000元的使用業別後，除珠寶銀樓及八大行業外，商圈內外的業別都可申請成為國民旅遊卡特約商店。