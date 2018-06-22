李榮浩新輯復古單曲 向經典電影金凱瑞致敬

具獨特創作魅力的李榮浩，近期不僅受邀擔任真人秀節目的音樂導師，戲劇表現也受到關注，除了以電影「乘風破浪」入圍上海國際電影節的「亞洲新人獎最佳男演員」，今年初更主演電影「臥底巨星」，與男星陳奕迅同台飆戲。

單曲「王牌冤家」歌名源於李榮浩對2004年由金凱瑞主演經典電影「王牌冤家」的致敬，透過歌詞詼諧語句，描寫愛情中每個人都有既愛又恨的矛盾，表達愛情中的摩擦總是不斷重演；此外，專輯中收錄的另一首歌「念念又不忘」，則是李榮浩與導演韓寒合作的歌曲，兩人因電影「乘風破浪」結緣，唱出有關記憶的浪漫。

唱片公司今天發布新聞稿指出，「王牌冤家」與「念念又不忘」今起在Hit Fm及POP Radio全球大首播，而「王牌冤家」EP即日起在各大數位平台同步上架。（編輯：張芷瑄）1070622