NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈嘉市失蹤少女　警方於台南市尋獲好久不見！　曹竣崵與吉原相見歡8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

李榮浩新輯復古單曲 向經典電影金凱瑞致敬

中央社2018/06/22 21:22
中央社 娛樂 / NOWnews
中央社 娛樂 / NOWnews

（中央社記者江佩凌台北22日電）歌手李榮浩今天宣布推第5張創作專輯新企劃，其中新單曲結合80年代復古電子節拍，並以新歌「王牌冤家」向知名影星金凱瑞主演的經典電影「王牌冤家」致敬，表達愛情的矛盾。

具獨特創作魅力的李榮浩，近期不僅受邀擔任真人秀節目的音樂導師，戲劇表現也受到關注，除了以電影「乘風破浪」入圍上海國際電影節的「亞洲新人獎最佳男演員」，今年初更主演電影「臥底巨星」，與男星陳奕迅同台飆戲。

兼顧演員與歌手身分的李榮浩今天宣布，推出第5張創作專輯「『全新復古概念系列』首部曲：『王牌冤家』迷你專輯」，一口氣釋出2首復古迷幻單曲「王牌冤家」與「念念又不忘」，結合80年代復古電子節拍，懷舊風情十足。

單曲「王牌冤家」歌名源於李榮浩對2004年由金凱瑞主演經典電影「王牌冤家」的致敬，透過歌詞詼諧語句，描寫愛情中每個人都有既愛又恨的矛盾，表達愛情中的摩擦總是不斷重演；此外，專輯中收錄的另一首歌「念念又不忘」，則是李榮浩與導演韓寒合作的歌曲，兩人因電影「乘風破浪」結緣，唱出有關記憶的浪漫。

唱片公司今天發布新聞稿指出，「王牌冤家」與「念念又不忘」今起在Hit Fm及POP Radio全球大首播，而「王牌冤家」EP即日起在各大數位平台同步上架。（編輯：張芷瑄）1070622

瘋世足 蘇貞昌與民眾戶外觀賽塞席爾國會反對 印度海軍興...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan