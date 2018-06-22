美加青年來台研習 多面向了解台灣

（中央社記者侯姿瑩台北22日電）外交部「2018年國際青年菁英領袖研習班」（Mosaic Taiwan 2018）今天舉行結訓典禮；30名來自美國、加拿大的青年透過講座、拜會、文化體驗等活動，增進對台灣的認識與了解。

外交部政務次長謝武樵在晚間的結訓典禮致詞時表示，為期2週的研習期間，學員透過講座、參訪、拜會、文化體驗等活動，了解台灣的外交政策、國防、經濟發展與文化。他也期盼學員將在台灣所看到的、所學到的帶回母國。

「2018年國際青年菁英領袖研習班」（MosaicTaiwan 2018）於10日至23日舉辦，總計30位來自美國、加拿大的青年來台參加。