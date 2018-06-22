美加青年來台研習 多面向了解台灣

（中央社記者侯姿瑩台北22日電）外交部「2018年國際青年菁英領袖研習班」（Mosaic Taiwan 2018）今天舉行結訓典禮；30名來自美國、加拿大的青年透過講座、拜會、文化體驗等活動，增進對台灣的認識與了解。
外交部政務次長謝武樵在晚間的結訓典禮致詞時表示，為期2週的研習期間，學員透過講座、參訪、拜會、文化體驗等活動，了解台灣的外交政策、國防、經濟發展與文化。他也期盼學員將在台灣所看到的、所學到的帶回母國。
「2018年國際青年菁英領袖研習班」（MosaicTaiwan 2018）於10日至23日舉辦，總計30位來自美國、加拿大的青年來台參加。
外交部表示，今年參加的學員大多畢業或就讀於美、加知名學府，具備法政、財經、國際事務等領域的專業背景，也有在行政或立法機關、學術界、非政府組織實習的實務經驗。
外交部說，今年與銘傳大學合作，共同規劃為期2週的研習課程，包括專題講座、拜會活動、文化體驗等，以及參訪台灣的新農業、智慧機械等創新產業。同時，也透過舉辦青年交流活動，讓學員與台灣青年相互觀摩學習，增加彼此了解、建立友誼。
外交部表示，自2014年起辦理Mosaic Taiwan，目的在強化北美青年領袖對台灣的認識與了解，並在雙方新世代青年之間播下友誼的種子，成為深化雙邊關係的重要力量。（編輯：林孟汝）1070622