全民「衝」世足　蘇貞昌今晚與新北市民一起瘋世足

四年一度的世足賽上週在俄羅斯開踢，足球「瘋」潮席捲全台，曾是台大橄欖球校隊的蘇貞昌相當關注世足賽，不僅端午節前夕與家人一同邊包粽邊看世足；今晚還受新北市體育總會足球委員會主委陳文治、總幹事蔡尚明之邀，在板橋站前廣場與國中、小足球隊小球員們及市民朋友觀賽，一起感受世足盃的激情魅力。

全民「衝」世足！新北市長參選人蘇貞昌今（22）日晚間受邀參加新北市體育總會足球委員會主辦的「全民瘋世足—巴西VS哥斯大黎加」戶外轉播活動；蘇貞昌在中場休息時，更與台灣花式足球王子周嘉維及小朋友秀了一段花式足球。

陳文治表示，相較於其它的運動，足球較不受限於身材的優勢，更重要的是細緻的腳法，看到今天有超過200個足球小將到現場觀賽，就知道台灣的足球活動還有很大的潛力；希望藉由這次轉播的活動，讓新北市民不僅感受世足賽的熱情，更能認識足球。

中場休息時，蘇貞昌先為贏得九宮格趣味賽及花式挑球前3名的小朋友頒獎，並在教練的教導下，蘇貞昌還分別秀了大腿挑球、足背夾球、足背挑球等花式足球，最後和3位小朋友互相踢傳球，展現十足的活力及親和力，更贏得現場民眾的歡呼連連，另立委張宏陸也到場關心。

此外，「衝」氣球也在這次的轉播活動中首次亮相，大、小朋友只要利用場邊的「動物大聲公」氣球機，對著機器喊聲超過一定分貝，就能拿到印有「衝」字的氣球；蘇貞昌競選辦公室說，「衝」氣球代表著蘇貞昌向前衝的精神，希望與比賽的足球員、現場足球小將及新北市民一起衝向新新北、為未來加油。