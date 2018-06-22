林加祐開轟中培與巨人打和 教頭：很好的一課

（中央社記者謝靜雯台北22日電）亞運中華成棒培訓隊今天與日職讀賣巨人三軍打交流賽，中培隊比賽後半段追分，林加祐2分砲、林瀚敲出追平安，兩隊4比4握手言和，總教練許順益說：「不一定要贏，這是很好的一課。」

中培隊今天由吳昇峰扛先發，吳昇峰前3局僅被敲出2支安打，4局1人出局後，接連被敲4支安打掉分，4局沒有投完、提前退場；吳昇峰今天總計用64球投3.1局被敲6支安打，失掉3分皆為責失分。

吳昇峰表示，先前春季聯賽出賽數較多，結束春季聯賽後手部有點不舒服，持續在調整，「一場一場狀況越來越好」，面對難纏的巨人隊打者，2好球後被消磨太多用球數，今天4局的狀況主要是配球模式，被敲出安打的都是直球。