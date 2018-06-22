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中央社

海南擬有條件開放臉書等網站 中國網民反彈

中央社2018/06/22 23:27
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社北京22日綜合外電報導）中國海南省計畫允許外國遊客使用YouTube、臉書（Facebook）等遭查禁的外國網站，這項雙重標準作法引發中國網民的憤怒反彈。

海南省將成為中國最大的自由貿易區，因此當地政府希望，能吸引更多高科技業投資和觀光收入。海南省因擁有許多渡假勝地和熱帶海灘，有中國夏威夷之稱。

為了讓外國觀光客對海南島留下更多賓至如歸的印象，當局推出多項措施，例如實施免簽證旅遊、減少外國信用卡的使用障礙等。

不過當地政府還想採取更引人注目的新措施。根據海南省政府本月稍早在官網公布的行動計畫書，將在海口、三亞兩座重點旅遊城市成立「外國遊客集聚區」，外國人在區內可「正常使用國外流行的社交媒體臉譜（Facebook，即臉書）、推特（Twitter）、優途（YouTube）」。

前述3個網站和谷歌（Google）、Instagram等廣受歡迎的外國網站，在中國本土和海南均被查禁。

中國對網際網路實施嚴格的內容審查，以防止令當局覺得難堪或有損善良風俗的資訊四處散布。

海南的前述計畫意味，外國訪客將享有中國人民被剝奪的權利。這項作法已在中國本土的社群媒體引發排山倒海的抨擊聲浪。（譯者：陳宜君/核稿：徐崇哲）1070622

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