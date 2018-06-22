批宿舍館長說謊　文大籲姚立明道歉：不排除協助學生提告

政論節目《新台灣加油》日前邀文化大學大群館館長范姓同學上節目，疑似效果不如預期，節目下標「怪？學生向節目抱怨宿舍小窄 但上火線怎噤聲？」遭網友質疑節目惱羞惡整學生。21 日姚立明又在節目中質疑范姓學生「宿舍一學期可住 6 個月」的說法「是不是故意說謊我不知道」，主持人廖筱君也在一旁幫腔「說謊耶！」節目甚至打出「大群館前館長昨上節目！姚立明打臉！她公然說謊」的標題，引發網友群起撻伐。

曾任教於文化大學的名嘴姚立明在三立政論節目《新台灣加油》中質疑文化大學宿舍大群館館長范姓女同學公然說謊，引發網友砲轟傷害學生。文化大學今（ 22 ）日表示，希望姚立明立即向學生道歉，若該名學生認為姚立明等人相關言行已涉公然侮辱，文大亦將傾力提供法律相關資源，協助學生提告。

對此，文化大學表示，對於姚立明等人將學生口誤影射或直言「公然說謊」，文大至表遺憾，認為這並非為人師長者應有作為，並已涉及濫用媒體公器。希望姚立明等人立即向學生道歉，並呼籲民眾能了解事情始末，勿再傳播不實訊息，造成學生傷害；若該名學生認為姚立明等人相關言行已涉公然侮辱，文大亦將傾力提供法律相關資源，協助學生提告。

文化大學宿委會也透過聲明指出，范同學發言均依照事實陳述，其「宿舍一學期可住 6 個月」的說法純屬口誤，只是一時忘了扣除寒暑假期間，卻被姚立明質疑「故意說謊」，宿委會強烈譴責這樣扭曲事實的惡意指控，並要求姚立明道歉，還學生一個清白。

文大宿委會同時表示，此事件經媒體報導後，部分人士對范同學進行言語上的惡意攻擊，已對范同學造成莫大傷害，呼籲相關人士停止這種惡質的抹黑行為，不要再針對范同學做不實栽贓。

文大宿委會並重申，對大群館宿舍的使用問題，宿委會敦促校方及台北市政府盡速釐清，無論未來大群館動向為何，均需以學生住宿權益不受損為前提，絕不能讓住宿生權益因此犧牲。



▲文化大學宿委會發出聲明，要求姚立明道歉，還學生一個清白。（圖／翻攝自中國文化大學學生宿舍自治委員會網站 , 2018.06.22）