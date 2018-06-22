威廉王子將出訪以巴 肯辛頓宮：不具政治性

（中央社耶路撒冷22日綜合外電報導）英國威廉王子下週將正式訪問以色列和巴勒斯坦領土，成為英國王室歷來首位出訪以、巴地區的成員。肯辛頓宮強調，威廉王子出訪，他的角色不具政治性。

第一次世界大戰結束後，國際聯盟（League ofNations）委託英國暫時統治大致現今以色列與巴勒斯坦領土的區域，將近30年之久，直至70年前以色列獨立建國。以巴雙方迄今仍怪罪英國當年撒下衝突的種子，導致區域和平遭到持續破壞。

英國王位第2順位繼承人、36歲的威廉王子預定25日抵達耶路撒冷，妻子凱特不會同行。凱特4月產下倆人的第3個孩子路易王子（Prince Louis）。