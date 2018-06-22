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男同志向歐洲人權法院提告 限制捐血涉歧視

中央社2018/06/22 23:52
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社巴黎22日綜合外電報導）法國一名律師今天表示，他的委託人今天針對法國要求男同性戀者須一年內未發生性行為才能捐血的規定，向歐洲最高人權法院提出歧視訴訟。

提出控告的是48歲法國男子屈瑞隆（LaurentDrelon）。他自2004年首度試圖捐血以來，已數度遭到禁止。

屈瑞隆向法國史特拉斯堡（Strasbourg）的歐洲人權法院（European Court of Human Rights，ECHR）提出控告前，法國最高行政法院（Council of State）在2017年底維持一項法院裁決，要求男同性戀者除非長達一年未發生性行為，否則禁止捐血。

屈瑞隆的律師史皮諾斯（Patrice Spinosi）表示：「這將是歐洲人權法院首度針對法國法律是否涉及歧視做出裁決。」

由於擔心可能會散播愛滋病毒（HIV），法國在1983年禁止男同性戀者捐血。

前述規定在2016年解除，但官員表示，男同性戀者在接受血庫初步面談時，須先保證過去12個月內未發生性行為。

愛滋病毒篩檢通常是捐血樣本必須接受的檢測項目之一。

史皮諾斯表示，歐洲人權公約（EuropeanConvention on Human Rights）提出的這項禁慾規定，「完全以性別和性傾向作為依據…侵犯個人隱私權」。（譯者：陳宜君/核稿：徐崇哲）1070622

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