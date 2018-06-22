男同志向歐洲人權法院提告 限制捐血涉歧視

（中央社巴黎22日綜合外電報導）法國一名律師今天表示，他的委託人今天針對法國要求男同性戀者須一年內未發生性行為才能捐血的規定，向歐洲最高人權法院提出歧視訴訟。

提出控告的是48歲法國男子屈瑞隆（LaurentDrelon）。他自2004年首度試圖捐血以來，已數度遭到禁止。

屈瑞隆向法國史特拉斯堡（Strasbourg）的歐洲人權法院（European Court of Human Rights，ECHR）提出控告前，法國最高行政法院（Council of State）在2017年底維持一項法院裁決，要求男同性戀者除非長達一年未發生性行為，否則禁止捐血。