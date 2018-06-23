OPEC會議前油價觀望　專家估景氣成長仍有不錯表現

摩根多重收益基金產品經理陳若梅指出，現階段全球各地陸續邁入景氣循環中段或後段，其特色為常伴隨通貨膨脹走揚，而當風險性資產與通膨走勢同向時，通常能見到原物料表現較其它資產更為突出。

石油輸出組織(OPEC)周末召開會議，討論是否執行原油增產，成為市場關注焦點，也讓近期國際能源價格出現較大幅度的震盪，投信業者指出，能源價格近年主要受到市場供需影響，不過整體而言，在目前景氣成長階段，通常原物料市場也能有不錯的表現。

陳若梅表示，雖然近期油價受到市場訊息干擾，特別是OPEC會議增減產動向對於油價短線影響較大，但整體而言，能源類股的評價較大盤評價仍有補漲空間，且回歸基本面來看，美國內陸運輸管線產能滿載，使增產的頁岩油大量被卡在國內，成為無效供給，此情況有利於支撐國際油價走勢。

另外，陳若梅進一步指出，再考量過去幾年油氣產業上游資本投資不足，導致傳統油田產能逐步下滑、油管運輸不足，相對地，全球經濟成長趨勢鮮明，如今需依靠美國增加的產量來滿足市場需求面，若未來油氣上游產業資本支出仍短缺，預估至2023年前全球市場都將面臨能源供應吃緊狀況，年迄今也有不少研究機構多以調升油價為主。

陳若梅還說，根據過去近36年的統計數據，每當景氣循環進入成長時期，原物料價格與股票市場常能同步揚升，由於原物料價格上漲有利提升新興市場原物料出口國的經濟成長，而出口成長的同時，也有利拉新興市場抬內需消費擴張，對於整體新興市場景氣向上具有正面催化作用。

陳若梅指出，統計顯示，國際油價每桶在85美元至90美元之間，是有利整體新興市場景氣成長的價位，若超過每桶90美元的甜蜜點，才會對市場帶來不利的衝擊。但由於原物料市場近年輪動快速，建議投資人以分散布局方式參與原物料市場，或以多重資產策略介入，讓持股更多元化且分散，以達到降低波動的目的。

富蘭克林證券投顧則表示，5、6月油市相關訊息眾多，包含美國宣布退出伊朗核協議、美中貿易談判進展等，確實都有可能使OPEC轉而增產，也使OPEC會議前後使油價走勢更為震盪。但回歸供需基本面，目前油市供需趨向平衡，加上全球需求成長、OPEC傾向合力維持油價穩定、委內瑞拉產能下滑，且沙特阿美IPO前、沙烏地阿拉伯不致放任油價崩跌，預估今年油價可望維持高檔區間。