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貿易爭端再起　外銀估不致全面戰　且對經濟直接衝擊不大

記者顏真真／台北報導2018/06/23 09:16
▲中美貿易戰日前暫時停火，不過才不到一周的時間，美國白宮又發表聲明，表示接下來將繼續對中國大陸採取進一步的制裁行動。（圖／翻攝自 asia.nikkei , 2018.5.30）
▲中美貿易戰日前暫時停火，不過才不到一周的時間，美國白宮又發表聲明，表示接下來將繼續對中國大陸採取進一步的制裁行動。（圖／翻攝自 asia.nikkei , 2018.5.30）

美國6月19日威脅將對另外2000億美元中國大陸輸美產品加徵關稅，以回敬中國大陸宣布對500億自美進口產品課徵關稅進行報復，中美貿易衝突緊張局勢再升高。不過，外銀認為，全面貿易戰不至於發生，經濟受到直接影響可能不大，但由於美國推出進一步舉措的時間不確定，可能導致市場波動加劇，投資者仍需密切關注事態發展。

法國巴黎銀行分析，美國如對2000億美元的商品課徵大約10％的關稅，其規模相當於中國大陸國內生產毛額（GDP）的0.2至0.3%。 雖然這是一個負面消息，若時間不長，中國大陸應可加以控制，但如果緊張局勢持續延燒，預計中國大陸將會推出更多的寬鬆措施因應，像是降低準備率及減稅都將列入考慮。

不過，目前美國總統川普處於有利的談判地位，主要是貿易緊張局勢對美國股市影響較小，美國目前在全球主要股市中表現最佳；在川普的減稅改革助推下，美國經濟自今年至今為止表現優於預期，而中國大陸經濟則開始放緩；中國大陸支持北韓，但尚未從中獲益，而美國即便不能排除日後衝突再度升高，但川金會談則已巧妙地降低短期衝突的可能性。

法國巴黎銀行認為，雖然全面的貿易戰不會發生，因為美國不希望股市在期中選舉之前受到影響，但隨著時間的推移，關稅和非關稅壁壘需要下降以緩解緊張局勢，而談判過程可能需要花費數年的時間。美國對其國土安全及中國大陸製造的擔憂亦會持續。

只是因「交易談判的藝術」應仍有轉圜餘地，美中兩國展現的姿態亦被視為談判進程的一部分，預期談判結果出爐時間可能剛好接近美國11月期中選舉之 時，因此，美中貿易談判將會持續進行至今年夏季之後。 

瑞銀財富管理投資總監辦公室也分析，中美貿易摩擦升溫及其引發的報復措施在短期內不太可能平息，但瑞銀依然維持基準情景，即最終將對現有貿易協定重新進行談判，中美之間將達成新協議。雙方針鋒相對的關稅舉措還將持續，但對全球經濟的影響有限。

按雙方已公布的關稅措施計，兩國GDP都可能因此而減少約0.1%或更小，美國通膨率也可能上升無足輕重的2-3個基點。不過，如果美國確實要對4500億美元的中國大陸商品徵稅，則影響會上升。

雖然美國經濟成長在今年第一季表現平平，但目前已開始加速。全球增長仍高於長期趨勢水準，瑞銀預期全球股票有望繼續走高。過去幾個月來貿易摩擦對股市的影響有限，反映出關稅對經濟的影響甚微。只是儘管經濟受到的直接影響可能不大，但由於美國推出進一步舉措的時間不確定，可能導致市場波動加劇，因此投資者仍需密切關注事態發展。

 
 

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