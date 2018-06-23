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即時跑馬燈6歲女童遭拐性侵殺害　臉部全變形搶占春節商機　年貨展推早鳥優惠8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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搶占春節商機　2019年貨展推早鳥優惠、估人潮再增長

記者彭夢竺／台北報導2018/06/23 12:56
▲外貿協會表示，2019世貿年貨大展暨禮品贈品展將於7月16日起開始接受報名，預期明年參觀人次及廠商都可望再提升。（圖／貿協提供）
▲外貿協會表示，2019世貿年貨大展暨禮品贈品展將於7月16日起開始接受報名，預期明年參觀人次及廠商都可望再提升。（圖／貿協提供）

每年春節期間總是會掀起一波年貨搶購熱潮，繼今（2018）年成功掀起春節年貨搶購熱潮後，2019世貿年貨大展暨禮品贈品展將於7月16日起開始接受報名。外貿協會表示，今年年貨展參觀民眾達30萬人次，現場交易金額加上後續商機估計破億元，參展廠商續展率更成長10%，預期明年參觀人次及廠商都可望再提升。

2019世貿年貨大展暨禮品贈品展將在2019年1月17日至21日在世貿一館展出，規畫展出年節食品、年節禮品、國際風情等展區，更新增必BUY團購美食區。貿協指出，這次他們還搭配捷運廣告、電視廣播、社群媒體等方式擴大宣傳，要搶占信義計劃區年節採購商機。

貿協表示，2018年貨展共有400家廠商踴躍參展，使用近600個攤位，參觀民眾達30萬人次，現場交易金額加上後續商機估計破億元，參展廠商續展率更成長10%，預期明年參觀人次及廠商都可望再提升。

貿協指出，2019年年貨展將於7月16日起開始接受報名，不僅會展出國內農漁特產、進口水果、生猛海鮮、年節食品零嘴，並網羅國際多元的特色產品，同時與北港朝天宮合作，恭迎媽祖移駕世貿一館展場坐鎮，方便民眾現場進行點光明燈等祈福儀式，並搭配不同的舞台表演活動，吸引眾多民眾前來參觀選購。

關鍵字貿協外貿協會年貨展北港朝天宮
外銀估不致全面貿易戰　原因有這些

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