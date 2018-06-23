搶占春節商機　2019年貨展推早鳥優惠、估人潮再增長

每年春節期間總是會掀起一波年貨搶購熱潮，繼今（2018）年成功掀起春節年貨搶購熱潮後，2019世貿年貨大展暨禮品贈品展將於7月16日起開始接受報名。外貿協會表示，今年年貨展參觀民眾達30萬人次，現場交易金額加上後續商機估計破億元，參展廠商續展率更成長10%，預期明年參觀人次及廠商都可望再提升。

2019世貿年貨大展暨禮品贈品展將在2019年1月17日至21日在世貿一館展出，規畫展出年節食品、年節禮品、國際風情等展區，更新增必BUY團購美食區。貿協指出，這次他們還搭配捷運廣告、電視廣播、社群媒體等方式擴大宣傳，要搶占信義計劃區年節採購商機。