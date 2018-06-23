名家論壇》洪孟楷／都是選舉惹的禍

過去十多個年頭，侯友宜擔任警員，他的世界相對單純、非黑即白，可能從來也沒想過，擔任公職人員時年年都必須申報的財產證明，一清二楚一筆筆資料，竟然會成為十幾年後的某天要參選公職時，對手陣營拿來消費攻擊的目標。而且這個攻擊很廉價，不用真憑實據，只需出一張嘴，要他「向國人說清楚」。但，到底是什麼沒說清楚，有人在意嗎？

有名男子服完了兵役，之後也每兩年接受教召，而突然某天被路人跳出來不分青紅皂白指著鼻子罵「這是違法逃避兵役的男人」，並要求他把過去21年何時出生、哪時服兵役、當什麼兵種、教召幾次等等都要「向國人說清楚」。不說，就是心虛、就是逃避、就是為富不仁！平心而論，會不會覺得像遇到神經病？

這一周來所炒作的文化大學宿舍案其實一點也稱不上新鮮，甚至以新聞處理的角度還說，這根本是歷史資料、舊飯重炒；2012年年底就曾經被周刊報導過、就曾經被議員炒作過，這些只要花三秒google一下就能得知，而最後沒有再延燒主要原因很簡單，就是已經「依法改善」。沒有不法的事實，也就不存在說嘴的空間，不是嗎？

就白紙黑字的書面證據，文化大學宿舍每兩年接受一次公安檢驗，且這是透過專業公會的合格報告，任何人都造假不來。而歷經多次台北市政府所發出的公文內容來看，學生宿舍也是台北市政府認定的，與文化大學的合約更是經過師生校務會議討論後確認再與之簽約，整個過程來龍去脈其實不難理解。多年前的合約，一點也引不起綠營朋友的興趣，卻在侯友宜參選市長時變成萬惡不赦的話題，這不是選舉操作？什麼才是選舉操作！

再者，即便過程一切皆無不法，最後仍有個大絕招叫做「社會觀感不佳」！社會觀感其實是個彈性很大的東西，標準其實也難以捉摸，如同馬政府時期務實參與世界組織叫「喪權辱國」；蔡政府現在讓台灣無法走出國際卻稱是「踏實外交」，怎麼也沒有標準的交集，當然也只能選擇性地相信與說話。

就那最高標準的社會觀感來看好了，但台灣什麼時候變成仇富到連房屋出租也容不下眼底？如果當房東有罪，或是年漲租金是不可原諒，那麼國人應該還未健忘，蔡英文家族也是北市赫赫有名的包租公，中山北路精華地段價值上億獨棟的海霸王餐廳，不也是收取高額租金的金雞母？過去到現在有無調漲過房租呢？這樣的社會觀感不知道綠營的北市議員又會打幾分；但選舉選到大家均貧、或是互揭家族過往，難道就是一個全面執政的政黨要拿出來的台灣價值嗎？

所以，改編一下張宇的「都是月亮惹的禍」歌詞，相信參選人一定心有戚戚焉；「我承認都是選舉惹的禍，那樣的抹黑太多你太亂說，才會在剎那之間只想和你一起斬雞頭；我承認都是選舉惹的禍，偏偏似想勝選說來最動人，再怎麼鬼話連篇也成新聞播～」

天下本無事，都是選舉惹的禍。

●作者：洪孟楷／國民黨文傳會副主委

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