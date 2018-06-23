NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈洪孟楷》都是選舉惹的禍星二代曾治豪挑戰唱跳　最擔心這事8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

名家論壇》洪孟楷／都是選舉惹的禍

文／洪孟楷2018/06/23 08:00
▲侯友宜妻子任美玲名下的土地，租給文化大學作為學生宿舍的議題持續發酵；侯友宜質疑，現在選舉到了，大家又把這個議題拿出來。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.13）
▲侯友宜妻子任美玲名下的土地，租給文化大學作為學生宿舍的議題持續發酵；侯友宜質疑，現在選舉到了，大家又把這個議題拿出來。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.13）

有名男子服完了兵役，之後也每兩年接受教召，而突然某天被路人跳出來不分青紅皂白指著鼻子罵「這是違法逃避兵役的男人」，並要求他把過去21年何時出生、哪時服兵役、當什麼兵種、教召幾次等等都要「向國人說清楚」。不說，就是心虛、就是逃避、就是為富不仁！平心而論，會不會覺得像遇到神經病？

無奈，現實中就是有這樣無厘頭的事情發生，而這不算偶然、而是故意；這不算天災、而是人禍，而且還是選舉惹的禍。

這個事件的苦主，叫做侯友宜；而他，正準備代表國民黨參選新北市長。

過去十多個年頭，侯友宜擔任警員，他的世界相對單純、非黑即白，可能從來也沒想過，擔任公職人員時年年都必須申報的財產證明，一清二楚一筆筆資料，竟然會成為十幾年後的某天要參選公職時，對手陣營拿來消費攻擊的目標。而且這個攻擊很廉價，不用真憑實據，只需出一張嘴，要他「向國人說清楚」。但，到底是什麼沒說清楚，有人在意嗎？

這一周來所炒作的文化大學宿舍案其實一點也稱不上新鮮，甚至以新聞處理的角度還說，這根本是歷史資料、舊飯重炒；2012年年底就曾經被周刊報導過、就曾經被議員炒作過，這些只要花三秒google一下就能得知，而最後沒有再延燒主要原因很簡單，就是已經「依法改善」。沒有不法的事實，也就不存在說嘴的空間，不是嗎？

就白紙黑字的書面證據，文化大學宿舍每兩年接受一次公安檢驗，且這是透過專業公會的合格報告，任何人都造假不來。而歷經多次台北市政府所發出的公文內容來看，學生宿舍也是台北市政府認定的，與文化大學的合約更是經過師生校務會議討論後確認再與之簽約，整個過程來龍去脈其實不難理解。多年前的合約，一點也引不起綠營朋友的興趣，卻在侯友宜參選市長時變成萬惡不赦的話題，這不是選舉操作？什麼才是選舉操作！

再者，即便過程一切皆無不法，最後仍有個大絕招叫做「社會觀感不佳」！社會觀感其實是個彈性很大的東西，標準其實也難以捉摸，如同馬政府時期務實參與世界組織叫「喪權辱國」；蔡政府現在讓台灣無法走出國際卻稱是「踏實外交」，怎麼也沒有標準的交集，當然也只能選擇性地相信與說話。

就那最高標準的社會觀感來看好了，但台灣什麼時候變成仇富到連房屋出租也容不下眼底？如果當房東有罪，或是年漲租金是不可原諒，那麼國人應該還未健忘，蔡英文家族也是北市赫赫有名的包租公，中山北路精華地段價值上億獨棟的海霸王餐廳，不也是收取高額租金的金雞母？過去到現在有無調漲過房租呢？這樣的社會觀感不知道綠營的北市議員又會打幾分；但選舉選到大家均貧、或是互揭家族過往，難道就是一個全面執政的政黨要拿出來的台灣價值嗎？

所以，改編一下張宇的「都是月亮惹的禍」歌詞，相信參選人一定心有戚戚焉；「我承認都是選舉惹的禍，那樣的抹黑太多你太亂說，才會在剎那之間只想和你一起斬雞頭；我承認都是選舉惹的禍，偏偏似想勝選說來最動人，再怎麼鬼話連篇也成新聞播～」

天下本無事，都是選舉惹的禍。

●作者：洪孟楷／國民黨文傳會副主委

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至public@nownews.com

關鍵字名家論壇侯友宜包租公文化大學宿舍社會觀感蔡英文
立院審軍改　共軍「中華神盾」繞台

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan