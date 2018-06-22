星二代曾治豪挑戰唱跳　最擔心這件事

藝人曾治豪不靠老爸賀一航的明星光環，在演藝圈走出自己的路，他在今（23）日播出的歌唱節目《台灣那麼旺》，選唱庾澄慶〈熱情的沙漠〉，在爭奪賽中，使出大絕招挑戰唱跳，但是對於唱跳，他也害怕表示，「忻恬走了，我怕未來都要唱跳。」不怕考驗且屢次挑戰自己的他，對於衛冕者位置虎視眈眈，本周優異表現深受評審肯定，替自己拿下了非常好的成績。

「美聲王子」黃靖倫不負眾望，選唱童安格經典歌曲〈忘不了〉，將自己的情感完美揣摩，詮釋成自己風格，他透露特別挑這首會引起共鳴的歌曲，就是要引起很多人心裡的回憶，但他也自爆不擅長這首歌，「懷疑其他人放水，也挑不擅長的，要拱我上衛冕者寶座。」所以他才選唱這首歌，不過對於衛冕者寶座，黃靖倫也期許戰敗其他歌手，認為這是歌唱比賽的過程，「我常常吃敗仗，如果這次能躍上寶座，長久戰下來要有這個膽子，其實是需要心理調適的。」



▲楊蒨時需克服自己的心魔。（圖／民視提供 , 2018.6.22）

而一直被看好坐上衛冕者寶座的楊蒨時，本周選唱孫燕姿〈超快感〉，評審老師點出需要克服自己的心理壓力，衛冕者寶座隨時都在前方，讓她聽了不禁淚灑攝影棚，坦言其實一直給自己壓力，評審老師勉勵她克服自己的心魔，才有機會再次前往百萬關主之路。該集內容民視在周六晚上八點播出。