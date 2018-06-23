歌喉戰蔡仁皓投身波麗士　桃市警局歌唱賽奪冠

曾奪「校園歌喉戰」優勝的蔡仁皓，雖然投身波麗士行列，但是絕美的好聲音和唱功，還是讓他無法在警界沉潛，硬是被保安警察大隊挖出來參加「第4屆局長盃卡拉OK歌唱比賽」，最終結果果然不負眾望奪冠，昨(22)晚間接受市長鄭文燦的頒獎。

出身警察世家的蔡仁皓，爸爸也是警察。原本就讀高雄醫學大學，念的是心理，喜歡唱歌也唱的很出眾。2007-2008年在校園歌喉戰比賽中獲得優勝，有情歌王子的稱號。這次參加桃園市政府警察局在桃園市桃園區公所4樓視聽中心舉辦卡拉OK歌唱比賽，從初賽的37位內、外勤同仁中脫穎而出，第二階段遴選出12名優勝者晉級決賽，他也輕鬆過關。市警局表示，可不要以為平常專長是維繫治安的波麗士大人就不懂唱歌，事實上同仁中就有許多優秀歌唱技巧人才。蔡仁皓雖然頂著情歌王子的光環參戰，但也贏的不輕鬆。