歌喉戰蔡仁皓投身波麗士　桃市警局歌唱賽奪冠

曾奪「校園歌喉戰」優勝的蔡仁皓，雖然投身波麗士行列，但是絕美的好聲音和唱功，還是讓他無法在警界沉潛，硬是被保安警察大隊挖出來參加「第4屆局長盃卡拉OK歌唱比賽」，最終結果果然不負眾望奪冠，昨(22)晚間接受市長鄭文燦的頒獎。
出身警察世家的蔡仁皓，爸爸也是警察。原本就讀高雄醫學大學，念的是心理，喜歡唱歌也唱的很出眾。2007-2008年在校園歌喉戰比賽中獲得優勝，有情歌王子的稱號。這次參加桃園市政府警察局在桃園市桃園區公所4樓視聽中心舉辦卡拉OK歌唱比賽，從初賽的37位內、外勤同仁中脫穎而出，第二階段遴選出12名優勝者晉級決賽，他也輕鬆過關。市警局表示，可不要以為平常專長是維繫治安的波麗士大人就不懂唱歌，事實上同仁中就有許多優秀歌唱技巧人才。蔡仁皓雖然頂著情歌王子的光環參戰，但也贏的不輕鬆。
蔡仁皓謙虛的說，自己會投身警察做為終身志業而不選擇唱歌，除了受爸爸的影響和鼓勵之外，他真的覺得自己唱的沒有那麼的好，外型也並不出眾；加上自己念的心理系，感覺在台灣受到重視的程度不如國外，覺得還是當個波麗士大人相對較為穩定。
▲蔡仁皓穿著警察制服的樣子，很難想像以前他在舞台上長髮造型的酷炫模樣。（圖／蔡仁皓提供 , 2018.06.23）
昨晚決賽由去年第3屆局長盃卡拉OK歌唱比賽冠軍選手，為比賽揭開序幕，最後比賽冠軍除了由保安警察大隊警員蔡仁皓一路過關斬將勇奪冠軍之外，蘆竹分局警員林大森及警員洪德賢則分別獲得2、3名，都獲得市長親自頒獎的殊榮。