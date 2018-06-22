奈及利亞融化冰島 下一場決戰阿根廷梅西

（中央社伏爾加格勒22日綜合外電報導）「非洲雄鷹」奈及利亞今天在世界盃D組賽，靠著穆薩梅開二度，2比0擊敗「維京戰士」冰島，取得晉級有利位置，下一戰26日對上梅西領軍的阿根廷，攸關晉級資格。

目前D組局勢，除了克羅埃西亞2勝提前晉級之外，奈及利亞首戰敗給克羅埃西亞、今天扳回一勝，目前1勝1敗、積分3分，搶得的有利位置。冰島、阿根廷同樣1敗1和，積分1分。

曾獲2屆冠軍的阿根廷陣中擁有超級球星梅西（Lionel Messi）本屆小組賽先是1比1遭冰島逼和、又0比3敗給克羅埃西亞，現在處境危險，26日與奈及利亞一戰力拚晉級。