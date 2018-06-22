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即時跑馬燈冰島踢飛12碼　穆薩助奈及利亞勝節目批學生說謊　文大籲姚立明道歉8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

奈及利亞融化冰島 下一場決戰阿根廷梅西

中央社2018/06/23 01:40
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社伏爾加格勒22日綜合外電報導）「非洲雄鷹」奈及利亞今天在世界盃D組賽，靠著穆薩梅開二度，2比0擊敗「維京戰士」冰島，取得晉級有利位置，下一戰26日對上梅西領軍的阿根廷，攸關晉級資格。

目前D組局勢，除了克羅埃西亞2勝提前晉級之外，奈及利亞首戰敗給克羅埃西亞、今天扳回一勝，目前1勝1敗、積分3分，搶得的有利位置。冰島、阿根廷同樣1敗1和，積分1分。

曾獲2屆冠軍的阿根廷陣中擁有超級球星梅西（Lionel Messi）本屆小組賽先是1比1遭冰島逼和、又0比3敗給克羅埃西亞，現在處境危險，26日與奈及利亞一戰力拚晉級。

奈及利亞與冰島的這場比賽，上半場0比0平手。

換邊後，奈及利亞變身另一支球隊，攻勢凌厲，第49分鐘穆薩（Ahmed Musa）接到隊友摩西（VictorMoses）傳球，踢開得分大門。

第75分鐘，穆薩展現過人腳程，快速盤帶，甩開冰島防守球員、騙過守門員，射門破網，梅開二度，踢進奈及利亞第2球。

冰島以黑馬之姿，前一戰與阿根廷踢平，但今天這場攻勢一無所獲，觀眾席上氣勢驚人的「維京戰吼」成了空響。

正規時間剩下10分鐘左右，冰島靠著VAR影像檢視取得12碼罰球，大有開胡機會，可惜西格松（GylfiSigurdsson）把球踢飛，整場掛蛋輸球。（譯者：林宏翰）1070623

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