對上梅西都會進 阿根廷生死戰遇到麻煩人物

（中央社伏爾加格勒22日綜合外電報導）穆薩（AhmedMusa）上演梅開二度，助「非洲雄鷹」奈及利亞2比0擊沉冰島，下一戰對上超級球星梅西領軍的阿根廷，他發下豪語，這場「生死之戰」有把握再進2球。

穆薩2年前效力英超列斯特城（Leicester City），一場季前友誼賽踢進2球，2比4輸給梅西領軍的巴塞隆納（Barcelona）。他說，每次與梅西對陣比賽，他都會進球。

今天身為單場最佳球員、奈及利亞英雄，穆薩說：「對上阿根廷要進球，對我來說不會太難。我們都知道這一戰很重要，那是生死之戰。」