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中央社

滾石雜誌：強尼戴普6億美元財產全沒了

中央社2018/06/23 06:36
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者顏伶如波特蘭22日專電）根據「滾石雜誌」最新報導，正與財務管理機構打官司的知名影星強尼戴普，原本高達6億5000萬美元的財產，已全化為烏有。

「滾石雜誌」（Rolling Stone）報導，強尼戴普（Johnny Depp）主演電影共計創造36億美元的收入，他的個人財產估計高達6億5000萬美元，但如今已全數化為烏有。

報導指出，強尼戴普目前正與原本幫他理財的財務管理公司「管理集團」（The Management Group，簡稱TMG）打官司，指控「管理集團」失職、違反信託責任以及詐騙。

強尼戴普向法院指出，在「管理集團」幫忙理財期間，他的姊姊戴姆布洛斯基（Christi Dembrowski）與他的個人助理霍姆斯（Nathan Holmes），都在他不知情的情況下，各自獲得700萬美元及75萬美元，而且強尼戴普還被美國國稅局（IRS）罰款560萬美元。

強尼戴普指出，由他長期事業夥伴曼德爾（JoelMandel）經營的「管理集團」還涉嫌利益衝突，擅自挪用他的錢財做為集團投資之用，結果血本無歸，要求集團必須賠償2500萬美元。

不過，「管理集團」則否認有任何不法情事，並反控強尼戴普違反口頭約定，有著每月花費200萬美元的浪費習慣。

報導當中指出，55歲的強尼戴普過去1年半以來負面新聞不斷，除了瀕臨財務危機之外，媒體報導也傳出他拍片時記不得台詞，必須戴上耳機靠人幫忙提詞，原本與他合作多年的律師與經紀人，則是陸續遭到踢除。

2016年5月底，強尼戴普母親過世之後，當時他的第二任妻子安柏赫德（Amber Heard）曾拜託友人幫忙報警，指控遭到這位男星家暴。安柏赫德後來向法院訴請離婚，好萊塢媒體則傳出她得到700萬美元贍養費，並簽署保密條款。

對於下一步演藝事業發展，「滾石雜誌」指出，強尼戴普希望官司趕快落幕，讓他得以申張冤屈，接下來他則打算將一本法文小說改編拍成電影，並且自己擔任導演。（編輯：徐睿承）1070623

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