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中央社

反對勢力出人意表合體 艾爾段不再呼風喚雨

中央社2018/06/23 07:29
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社伊斯坦堡23日綜合外電報導）叱吒土耳其政壇15年的總統艾爾段不再呼風喚雨。不同政治光譜的反對勢力出人意表合體迎戰明天的大選，民調預測，執政黨恐失去國會過半優勢，他則無法在首輪成功連任。

過去水火不容的反對勢力意外結盟，並宣告不管誰成為艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的決選對手都將力挺，這使艾爾段的連任之路面臨掌權15年以來最大挑戰。

這場選舉原定明年11月舉行，艾爾段4月宣布提前大選。2016年未遂政變後長期實施緊急狀態，加上去年修憲公投賦予新總統廣泛權力，這場選舉對艾爾段而言原本應該像探囊取物一般。

但反對勢力在逆境中磨鍊，出人意表進行結合，竟絕處逢生，對艾爾段造成莫大挑戰，讓許多人跌破眼鏡。「華盛頓時報」（The Washington Times）報導，如果選舉結果爆冷敗選，或即使只是不分軒輊，都將使艾爾段容易遭受攻擊。

伊斯坦堡比爾基大學（Bilgi University）政治學教授杜欒（Ilter Turan）說：「反對勢力似乎更有活力得多，我們認為傳統上支持政府的選民正在重新考慮。經濟沒搞好，電視裡看來看去都是同一個人，整天，而且每天都這樣，看久也會煩。」

不過短短兩年前，土國政治情勢根本不是這番光景。但2016年未遂政變後，艾爾段歸咎流亡美國的政敵，政府宣布國家進入緊急狀態。他開除、拘捕政府機構和公民社會中的敵人，數以千計反對派候選人、記者、教師、軍人遭到解職或監禁，土國上下對他的所作所為只能逆來順受。

去年將土國政體從議會制改為總統制的修憲公投以些微之差過關，使虛位總統握有實權，讓艾爾段得以在連任之後繼續擔任國家實際上的最高領導人，自此，認為他正在侵蝕土國民主的批評聲浪越來越大。

新總統將獨攬行政權，甚至可以頒布政令方式規避國會監督。只是艾爾段的中央集權如意算盤，最後可能由反對派蒙受其利。

投票前夕的民調結果顯示，艾爾段能否勝出坐上這個超級總統大位，仍在未定之天。根據民調公司蓋齊吉（Gezici），艾爾段目前在首輪投票中以約48%的支持度，領先中間偏左派最大反對黨共和人民黨（CHP）候選人殷斯（Muharrem Ince）的25.8%。共和人民黨長期被視為艾爾段和正義發展黨（AKP）的陪襯，不過言論辛辣且慷慨激昂的殷斯扭轉這種局面，已經證明自己不是省油的燈。

前內政部長阿克謝涅恩（Meral Aksener）的民族主義政黨好黨（Iyi）去年才創黨，她以14.4%支持度在民調中排第3。

艾爾段看似遙遙領先，但即使最樂觀的民調都顯示，他無法囊括得以避免進行第2輪決選的51%選票。上週公布的民調顯示，艾爾段的支持度跌到47.1%，正義發展黨將失去國會過半的優勢。

布魯塞爾智庫卡內基國際和平研究所歐洲中心（Carnegie Europe）學者、歐洲聯盟前駐安卡拉大使皮爾里尼（Marc Pierini）指出：「艾爾段先生及所屬政黨似乎蠻擔心的，他們已無法像過去那般地自在。」

土耳其里拉狂貶、通膨飆升，讓政府在選戰中處於挨打的局面。分析認為，有的選民已受夠了固執己見的總統艾爾段。

歐洲外交關係委員會（European Council onForeign Relations）土耳其分析員艾登塔斯巴斯（AslAydntasbas）說：「選民竟然會設想最後不是由他（指艾爾段）勝出的情況，這還是正義發展黨執政將近16年以來的頭一遭。」

她說：「世上沒有人在掌權16年後，支持度還不開始下滑。」

皮爾里尼說，土國政局動蕩，橫跨政治光譜不同區塊的反對勢力集結成單一政治聯盟，以艾爾段之道還治艾爾段之身。

不過觀察家也擔心選舉舞弊可能讓艾爾段勝出。去年修憲公投時就曾傳出選務工作有不一致處。

皮爾里尼說：「選舉公平性是核心問題。當權者可能無所不用其極確保自己想要的結果。」

他強調，那最終將意味反對勢力絕不可能「穩操勝券」，這反映了伊斯坦堡許多反艾爾段人士的心情。

海瑟說：「我有種艾爾段又會勝出的感覺，甚至有可能第一輪就拿下。你看我們有多麼絕望，連做夢的權利都被他剝奪了，真是惡夢一場啊。」（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1070623

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