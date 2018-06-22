殷斯巧妙運用選民心理 土耳其大選挑戰艾爾段

「華盛頓時報」（The Washington Times）報導，共和人民黨長期被視為艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）和其正義發展黨（AKP）的陪襯，不過言論辛辣且慷慨激昂的殷斯（Muharrem Ince）扭轉這種局面，在選戰中捨棄反對黨慣用的技術官僚式溫和作風，已經證明自己不是省油的燈。

土耳其明天將舉行總統和國會選舉，其中總統選舉若無候選人拿下絕對多數，首輪得票最高的兩位候選人將於7月8日進行第2輪決選。

（中央社伊斯坦堡23日綜合外電報導）土耳其最大反對黨共和人民黨（CHP）總統候選人殷斯改採現任總統艾爾段那種更咄咄逼人式的打法，巧妙運用選民對艾爾段感到厭倦的心態，並發揮得淋漓盡致，受到選民青睞。

殷斯最近在造勢場合說：「我們會把那個已經對我們高聲發號施令16年的男人給換掉。」

布魯塞爾智庫卡內基國際和平研究所歐洲中心（Carnegie Europe）學者、歐洲聯盟前駐安卡拉大使皮爾里尼說：「15年來頭一遭，出現了對民眾有吸引力、可以打動選民的反對黨候選人。尤其，總統愛耍的一些招術，像是大聲講話、搞民粹、跟人瞎攪和，這些他（指殷斯）也都很會。」

物理教師出身的殷斯是中間偏左的世俗主義共和人民黨資深國會議員，他結合民粹訴求和重建土國民主與世俗主義，受到選民青睞。

讀政治學的22歲學生海瑟（Hazal）說：「我這次會投給共和人民黨和殷斯。相較於其他候選人，他的作風更民主。」擔心以後找不到工作，她拒絕提供自己的姓氏。

伊斯坦堡比爾基大學（Bilgi University）政治學教授杜欒（Ilter Turan）說，與此同時，比較支持艾爾段那種傳統伊斯蘭思想和保守政治作風的選民，正轉向阿克謝涅恩（Meral Aksener）的好黨（Iyi）。

去年才創立的好黨正在蠶食艾爾段競選夥伴、極右派民族行動黨（MHP）的支持，逐漸在破壞艾爾段第一輪直接當選總統同時國會過半的希望。

這是阿克謝涅恩所屬民族主義派好黨和新選舉集團其他反對黨打出的選戰策略，希望至少可以實現國會過半。

杜欒說：「如果沒辦法掌控國會，對他（指艾爾段）而言，這是狠狠打臉。他可能會覺得氣勢整個弱掉了。」

土國在北大西洋公約組織（NATO）、地中海、敘利亞內戰、伊朗危機和中亞等議題上都扮演重要角色，艾爾段在國內政治受挫，對海外事務恐有深遠的影響。

艾爾段的民族主義作風破壞國際秩序，皮爾里尼認為，倘若安卡拉換人執政，可能有助於恢復這方面的和諧，也可能緩和跟美國總統川普政府在敘利亞和伊朗議題上的緊繃關係。

他說，「那麼將會恢復法治和媒體自由」，代表歐盟將「大鬆一口氣」，可能有助於「跟北約和美國修補關係」。

有這麼多的議題跟這場大選利害攸關，艾爾段當然不希望有任何閃失。相較於其他候選人，他牢牢掌控媒體不說，正義發展黨更運用國家資源去資助浮華的造勢活動。艾爾段牢牢控制政府機構，與此同時，通膨卻正在驅使土國深陷經濟危機。

支持者則為艾爾段緩頰。伊斯坦堡40歲餐廳主廚耶夫西科夫（Erhan Yevsikof）說：「選後恐會發生重大經濟危機，但這怎麼會是正義發展黨的錯呢？我認為他們的施政作為積極正面而且誠懇實在。」（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）20180623