土耳其大選 6大重點看這裡

這場大選原定2019年11月舉行，但總統艾爾段（Recep Tayyip Erdo?an）今年4月宣布提前大選。土國在敘利亞和伊拉克的軍事行動方興未艾，他強調，在區域動盪不安之際，土國必須「克服不確定因素」。

土耳其24日舉行總統和國會選舉。其中總統選舉若無候選人拿下絕對多數，則首輪得票最高的兩位候選人將於7月8日展開第2輪決選。

（中央社伊斯坦堡23日綜合外電報導）土耳其將在明天舉行大選，有報導認為，這場選舉堪稱土國當代史上最重要選舉。英國「衛報」（The Guardian）整理這場大選的6項關鍵重點如下：

不過外界認為，土耳其里拉狂貶、經濟每況愈下，艾爾段希望先發制人，止住走低的勢頭。他可能也想要利用在敘利亞軍事勝利後的民族主義情緒。土國部隊和結盟的反抗軍經過兩個月的陸空猛烈攻勢，控制敘國西北部庫德族居多數的城市阿夫林（Afrin）。

●大選重要性何在

這是堪稱土耳其當代史上最重要的一次選舉。去年以些微差距通過的修憲公投賦予新總統廣泛的行政權力，包括可頒布具法律效力的政令，以及任命內閣、副總統和高階法官。艾爾段2014年8月首次當選總統，是土耳其首位直選產生的國家元首。如果艾爾段勝選將獲5年總統任期，還可連任1次，意味著他可能2029年才交棒下台，連當15年的總統。

●主要總統候選人

艾爾段：他仍是土國人氣最高的政治領袖，但截至目前為止，有多名對手在選戰中意外表現亮眼，以致要等第2輪決選才見分曉，會是當前最有可能的結局。

殷斯（Muharrem ?nce）：這位充滿個人魅力的物理教師是主要反對黨共和人民黨（CHP）候選人。

阿克謝涅恩（Meral Ak?ener）：綽號「母狼」（she-wolf）的她，是新成立的民族主義政黨好黨（Iyi）黨魁，在年輕族群和工人階層中頗具人氣。

卡拉莫拉勞格魯（Temel Karamollao?lu）：他是伊斯蘭主義政黨幸福黨（Felicity Party）黨魁。儘管幸福黨和艾爾段領導的正義發展黨擁有相同的意識形態根源，但他已成為批評艾爾段的主力。

德米爾塔什（Selahattin Demirta?）：這位具個人魅力的政治人物號稱「庫德族歐巴馬」，是庫德族問題取向的人民民主黨（HDP）領導人。他因恐怖主義相關指控而候審中，目前被關押在西北城市艾迪尼（Edirne）的牢房裡。

●國會大選選情

有兩個主要聯盟角逐國會席次，其一是艾爾段領導的執政黨正義發展黨（AKP），它與民族主義陣營結盟。

反對勢力聯盟成員包括世俗主義的共和人民黨、跟民族主義陣營分道揚鑣的好黨，以及伊斯蘭主義政黨幸福黨。在土國政壇，傳統上世俗主義陣營和伊斯蘭主義陣營水火不容，這次卻化敵為友，不難看出他們欲將艾爾段及其黨羽拉下馬的決心。

人民民主黨沒有跟其他政黨結盟。

去年修憲後，土國憲法規定，在全國至少獲10%選票的政黨才能在國會擁有席次，使大黨受惠。不過最近一項新法案允許政黨組成上述的選舉聯盟，只要聯盟總得票跨過10%的門檻，陣營內的所有政黨都可在國會享有席次。

若反對勢力的表現一如預期，且人民民主黨的全國得票率超過10%，執政黨正義發展黨可能失去國會過半優勢。

●後續發展

艾爾段宣布提前大選時，本來心存攻其不備的算計。詎料執政黨造勢活動的出席情況乏善可陳，艾爾段自身光環看起來已未若以往。加上土國經濟堪憂，外界對長期經濟表現的質疑日增，土國央行是否獨立決策則是另一隱憂。

不過，艾爾段仍然是人氣最高的政治人物，也很可能最終得以在總統選戰中勝出。他目前看起來會在首輪投票中輕鬆取勝，只是無法拿下絕對多數。第2輪決選時若跟殷斯或阿克謝涅恩對決，艾爾段雖仍具優勢，但勝負愈來愈難以逆料。反對勢力能否吸引保守和民族主義選民青睞，以及庫德族選民對於艾爾段和民族主義陣營合組聯盟的不滿程度，將成為關鍵。

同時，艾爾段連任成功卻將國會多數的優勢拱手讓給反對陣營的情況，可能成真。反對勢力已承諾要把去年修憲內容再改回來。

然而，去年修憲結果賦予新總統解散國會的權柄，國會則可要求舉行新的總統選舉來回應。執政黨若干官員早已言明，艾爾段真的可能會這麼做。此舉可以讓正義發展黨有機會再拚一次，卻會讓土國深陷不確定因素之中。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1070623