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葫蘆墩香爐穴　白馬白兔守白銀

保庇2018/06/23 08:35
葫蘆墩香爐穴　白馬白兔守白銀（圖／保庇）
葫蘆墩香爐穴　白馬白兔守白銀（圖／保庇）

傳說在葫蘆墩看見白馬與白兔就有機會獲得千萬兩白銀，但是只有品德高超的人才有機會，若是心懷不軌將會得到報應。台中國際動漫博覽會，以此為題，用動漫作為媒介，來認識藏在台灣民間的妖怪們。

葫蘆墩是台中豐原的舊稱，先人稱為巴拉壇，過去是一片充滿松柏和楓樹的林地，當地原住民則稱這裡為泰耶爾敦，意思為松柏林。清康熙時期，漢人來此開墾而形成聚落。日治時期，日本人則將這裡稱為可樂敦。這是因為有三座高大的土丘，讓人聯想到香爐的三隻腳，日文香爐發音為KORO，於是就稱為可樂敦。

葫蘆墩時常在夜裡發生火災，人們只要在這附近建造房屋，一入夜就不明原因的起火燃燒，使得在這開業作生意的人，每天都不辭辛勞地將帳本銀兩隨身攜帶，只要一失火，隨時都能跑。為什麼這麼容易失火？原來葫蘆墩是個香爐穴，而且香爐肚裡有一大堆白銀正在燒，就如同是在吐錢。火越燒越旺，人們的房子也越蓋越好，從茅草屋換成磚瓦房，磚瓦房換成高樓大廈。如果這一年之中都沒有發生火災，居民還會擔心，是不是哪裡新建什麼毀壞葫蘆墩的風水。

福分不夠的人，挖不到財寶，還導致災厄（圖／pixabay）
福分不夠的人，挖不到財寶，還導致災厄（圖／pixabay）

白馬與白兔相傳就是那堆白銀的守護者。白馬時常在土屯奔跑，而白兔則是在草叢裡蹦跳，一隻白兔管一千兩，一匹白馬管一萬兩。唯有品德高尚的人，才有機會跟著祂們挖到白銀。《臺灣民間文學集》記載，點心店的老闆一早正在梳洗時，白馬正在土屯玩耍，心一急竟把手裡的毛巾往白馬身上丟去，驚嚇了白馬。點心店老闆急忙往白馬的方向跑去，當他跑到土屯上，白馬早就消失的無影蹤，只剩剛剛拋出的毛巾掉在地上。點心店老闆趕忙挖開毛巾掉落的地方，挖到了二塊白銀，卻沒想到從此大病一場，直到將這二塊白銀挖完才康復。

台灣除了葫蘆墩，基隆港的和平島，屏東東港的崙仔頂、鎮海里都有白馬傳說，而且都藏著金銀財寶。台中國際動漫博覽會，今年以妖怪為題，命名為台灣妖怪尋寶記，藉著台灣各地的妖怪傳說，讓創作者和讀者發揮想像力，思考台灣文化的未來與發展。沒想到台灣妖怪也有這麼多，參加台中國際動漫博覽會，重新認識台灣的妖怪吧。

2018以台灣妖怪尋寶記為主（圖／台中國際動漫博覽會 Taichung Comic Arts Festival FB粉絲專頁）
2018以台灣妖怪尋寶記為主（圖／台中國際動漫博覽會 Taichung Comic Arts Festival FB粉絲專頁

資料來源：

教育大市集－為什麼叫豐原
台中國際動漫博覽會 Taichung Comic Arts Festival
《妖怪臺灣：三百年島嶼奇幻誌‧妖鬼神遊卷》何敬堯著

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關鍵字台中台中國際動漫博覽會妖怪葫蘆墩豐原
2018大稻埕日本台灣祭　...

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