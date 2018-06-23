義大利堅守反移民立場 不再多收任何一人

（中央社羅馬22日綜合外電報導）義大利今天加倍重申他們反移民的強硬立場，堅持不會再多收留「任何一個」難民，並警告，移民危機恐使歐洲聯盟的存續岌岌可危。

再過兩天，布魯塞爾將召開有關移民的小型高峰會，義大利剛上任3週的民粹主義政府堅持履行競選承諾，阻止移民流入，揚言查緝救難船隊或嚴禁他們進港。

作風強硬的義國內政部長薩爾維尼（MatteoSalvini）告訴德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）：「我們不能再多收任何一個人了。」「相反地，我們還要送走一些人。」

極右派的薩爾維尼是反移民的聯盟黨（League）黨魁，同時也任義大利副總理，如今他儼然成了義國當局力抗不屈新立場的化身。