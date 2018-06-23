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中央社

金曲獎揭曉倒數 典禮10大亮點搶先看

中央社2018/06/23 09:11
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者江佩凌台北23日電）第29屆金曲獎今晚在台北小巨蛋舉行頒獎典禮，除了關注獎落誰家之外，頒獎嘉賓、表演節目等眾星雲集的火花組合也同樣令人期待。從星光大道到典禮舞台，整理出10大亮點搶先看。

1.陳奕迅、林俊傑走星光大道：今年走紅毯藝人組數踴躍，紅毯時間比往年提早10分鐘舉行，攤開走紅毯名單，包含歌王陳奕迅、林俊傑，上屆歌王歌后方大同、艾怡良都將出席；此外，主持人蕭敬騰與歌手張信哲、Faye 飛、徐佳瑩、李玖哲、黃立成、葛仲珊、蕭煌奇、陳明章、蘇芮等也將現身紅毯。

2.蕭敬騰扛金曲主持大樑：昔日被封「省話一哥」的歌手蕭敬騰，將在出道邁入第10年時再進化，從歌手跨界主持人，獨挑大樑主持今年金曲獎頒獎典禮，表現如何，令各界相當矚目。

3.金曲新人所有入圍者同台尬歌：「最佳新人獎」入圍者的表演，歷來都是金曲獎頒獎典禮的搶看焦點。今年入圍新人獎的歌手們，包括鄭興、茄子蛋、J.Sheon、李權哲、閻奕格、蘇珮卿、丁世光等人將同台尬歌，展現新人能量。

4.新世代嘻哈派對：饒舌歌手熊仔、Miss Ko葛仲珊、BOXING葛西瓦與麻吉弟弟擔任表演嘉賓，4人將各自在金曲舞台上展現功力，透過各具特色的讀唱風格，帶來一場熱鬧精彩的新世代嘻哈派對。

5.A-Lin搭譚維維女女對唱經典：「天生歌姬」A-Lin與「搖滾女皇」譚維維在金曲獎首度合作擔任表演嘉賓，屆時帶來「女女對唱」同台飆歌，透過兩人充滿靈魂與技巧的嗓音，將華語歌壇經典老歌演繹出新風貌。

6.艾怡良美聲組曲致敬蘇芮：上屆金曲歌后艾怡良受邀「回娘家」美聲獻唱，將和入圍本屆演奏類4獎項的爵士鋼琴家許郁瑛攜手，帶來向歌壇天后、「特別貢獻獎」得主蘇芮致敬的組曲表演。

7.頒獎嘉賓「嬌點」徐若瑄：徐若瑄曾分別於2002年及2004年，與日本偶像團體V6及安七炫一同頒獎，此次是她相隔14年再度擔任金曲頒獎嘉賓，受邀頒發「最佳作詞人獎」、「最佳演唱組合獎」。

8.林俊傑扛壓軸表演登台：是入圍者也是表演者的林俊傑，將帶來Little Big Us表演節目，運用AR擴增實境呈現「翻轉小巨蛋」的特殊效果，這套項科技曾運用在「ID4星際重生」、「復仇者聯盟2」等好萊塢電影中，也是台灣首次在LIVE表演運用。

9.哈林搭那英壓軸頒最佳專輯大獎：典禮壓軸獎項「最佳國語專輯獎」及「年度專輯獎」邀請庾澄慶（哈林）與那英攜手頒發，哈林曾以作品「海嘯」奪下「最佳男歌手獎」，那英曾在2010年金曲典禮上表演，這次受邀頒獎兩人十分期待。

10.APP多視角收看典禮、增手語服務：今年金曲有更多元服務，觀眾經下載金曲App，可選擇收看星光大道與典禮的6個多視角，包括「星光大道及頒獎典禮Live節目」、「手語服務-星光大道及頒獎典禮Live節目 」、「星光大道紅毯」、「星光大道主持人訪問區」、「星光大道媒體訪問區」及「頒獎典禮得獎感言區」。（編輯：劉政權）1070623

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