邊界哭泣女童照 白宮控民主黨和媒體濫用

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國政府過去數週因為拆散移民家庭而備受批評，白宮今天針對宏都拉斯2歲女童在美國與墨西哥邊界啜泣的照片，指控民主黨人和媒體利用照片推動他們的移民議題。

路透社報導，蓋提影像（Getty Images）攝影師摩爾（John Moore）12日在邊界拘留所拍下這張照片，成為媒體報導移民家庭在美墨邊界被拆散的震撼影像。

包括「時代」雜誌（Time）和「華盛頓郵報」（The Washington Post）在內的數十家報章雜誌皆刊登女童哭泣照。