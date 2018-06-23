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邊界哭泣女童照 白宮控民主黨和媒體濫用

中央社2018/06/23 09:23
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國政府過去數週因為拆散移民家庭而備受批評，白宮今天針對宏都拉斯2歲女童在美國與墨西哥邊界啜泣的照片，指控民主黨人和媒體利用照片推動他們的移民議題。

路透社報導，蓋提影像（Getty Images）攝影師摩爾（John Moore）12日在邊界拘留所拍下這張照片，成為媒體報導移民家庭在美墨邊界被拆散的震撼影像。

包括「時代」雜誌（Time）和「華盛頓郵報」（The Washington Post）在內的數十家報章雜誌皆刊登女童哭泣照。

照片攝於美國德州邊境城鎮麥卡倫（Mcallen），蓋提影像在圖說指出，來自宏都拉斯的2歲尋求庇護者在母親被搜身和拘留時哭泣。圖說還提到，拘留可能讓母女分離。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）今天表示，母親和女童沒有分開，她指責民主黨人和媒體利用這張照片。

她在推特貼文寫道：「可恥的是，民主黨人和媒體利用小女孩照片來推動他們的議題。她沒和媽媽分開。」

華盛頓郵報一篇關於照片的報導，當中引述摩爾所說，在他拍下照片後，他擔心小女孩可能會與母親分離，但他不知道母女後來怎麼了。

蓋提影像的代表今天沒有立即回應置評請求。

時代雜誌本週封面標題為「歡迎來到美國」，封面照片只有這名女童和旁邊的美國總統川普（DonaldTrump），川普低頭看著女童。（譯者：陳彥鈞/核稿：盧映孜）1070623

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