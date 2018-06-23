俄韓肯定川金會 有意合作北韓基礎建設

（中央社莫斯科/首爾22日綜合外電報導）美國與北韓兩國元首上週舉行歷史性峰會，俄羅斯總統蒲亭與南韓總統文在寅今天一致同意，支持「朝鮮半島完全非核化的努力」，俄韓也願研究發展北韓電氣、鐵路等計畫。
南韓總統府青瓦台今天公布文在寅前往俄國國是訪問期間，與蒲亭所簽署的聯合聲明。文在寅21日抵達俄國，這是自1999年以來，南韓總統首度正式訪問俄國。
蒲亭與文在寅都同意，美國總統川普與北韓領導人金正恩上週在新加坡的歷史性峰會，將有助朝鮮半島的非核化。
蒲、文兩人同意「繼續共同努力，建立朝鮮半島完全非核化，以及確保朝鮮半島與東北亞的永久和平與穩定」。
俄國與南韓都希望降低與北韓的緊張關係，將能開啟經濟與基礎建設的機會，讓兩國能透過北韓直接串連起來，這類計畫目前因國際制裁北韓而打住。各國已表明，在北韓做出重大行動以放棄核武與彈道飛彈之前，不會解除制裁。
蒲亭與文在寅同意，共同研究電氣、天然氣與鐵路等領域，以推動與北韓間的合作計畫。聲明指出，「大規模的基礎建設計畫將有助東北亞的和平與繁榮」，鐵路計畫是兩國間的共同利益。
蒲亭與文在寅還同意兩國合作，共同研究連接跨西伯利亞鐵路與跨朝鮮半島鐵路。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1070623