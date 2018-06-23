俄韓肯定川金會 有意合作北韓基礎建設

（中央社莫斯科/首爾22日綜合外電報導）美國與北韓兩國元首上週舉行歷史性峰會，俄羅斯總統蒲亭與南韓總統文在寅今天一致同意，支持「朝鮮半島完全非核化的努力」，俄韓也願研究發展北韓電氣、鐵路等計畫。

南韓總統府青瓦台今天公布文在寅前往俄國國是訪問期間，與蒲亭所簽署的聯合聲明。文在寅21日抵達俄國，這是自1999年以來，南韓總統首度正式訪問俄國。

蒲亭與文在寅都同意，美國總統川普與北韓領導人金正恩上週在新加坡的歷史性峰會，將有助朝鮮半島的非核化。

蒲、文兩人同意「繼續共同努力，建立朝鮮半島完全非核化，以及確保朝鮮半島與東北亞的永久和平與穩定」。