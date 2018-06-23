NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈隊友守備瑕疵　陳偉殷單局爆6分歌喉戰蔡仁皓桃市警局歌唱賽奪冠8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

俄韓肯定川金會 有意合作北韓基礎建設

中央社2018/06/23 09:45
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社莫斯科/首爾22日綜合外電報導）美國與北韓兩國元首上週舉行歷史性峰會，俄羅斯總統蒲亭與南韓總統文在寅今天一致同意，支持「朝鮮半島完全非核化的努力」，俄韓也願研究發展北韓電氣、鐵路等計畫。

南韓總統府青瓦台今天公布文在寅前往俄國國是訪問期間，與蒲亭所簽署的聯合聲明。文在寅21日抵達俄國，這是自1999年以來，南韓總統首度正式訪問俄國。

蒲亭與文在寅都同意，美國總統川普與北韓領導人金正恩上週在新加坡的歷史性峰會，將有助朝鮮半島的非核化。

蒲、文兩人同意「繼續共同努力，建立朝鮮半島完全非核化，以及確保朝鮮半島與東北亞的永久和平與穩定」。

俄國與南韓都希望降低與北韓的緊張關係，將能開啟經濟與基礎建設的機會，讓兩國能透過北韓直接串連起來，這類計畫目前因國際制裁北韓而打住。各國已表明，在北韓做出重大行動以放棄核武與彈道飛彈之前，不會解除制裁。

蒲亭與文在寅同意，共同研究電氣、天然氣與鐵路等領域，以推動與北韓間的合作計畫。聲明指出，「大規模的基礎建設計畫將有助東北亞的和平與繁榮」，鐵路計畫是兩國間的共同利益。

蒲亭與文在寅還同意兩國合作，共同研究連接跨西伯利亞鐵路與跨朝鮮半島鐵路。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1070623

邊界哭泣女童照 白宮控民主...美光控聯電替陸廠竊密 美中...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan