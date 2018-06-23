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捧30萬現鈔！多金男約砲單親媽　結局超展開

社會中心／綜合報導2018/06/23 10:09
▲新北市一名高姓男子捧30萬現鈔與一名游姓單親媽約砲、交往，最後被分手憤而提告。（示意圖／NOWnews資料照）
▲新北市一名高姓男子捧30萬現鈔與一名游姓單親媽約砲、交往，最後被分手憤而提告。（示意圖／NOWnews資料照）

新北市一名高姓男子，透過網路認識一名 30 多歲的游姓單親媽，兩人以結婚為前提展開交往，得知游女生活較為辛苦，高男便在兩人上摩鐵時，豪捧 30 萬現金給游女驚喜、表達愛意。怎知游女見錢眼開動了貪念，趁高男不注意時偷拿走 1 萬 8 千元，高男本不以為意，卻在游女提出分手後怒告竊盜，甚至傳訊嘲諷「還不認真找個男人，妳已經變肥了」。

綜合媒體報導，高男得知游女須賺錢養家，照顧生病的母親及年幼的孩子，心有不捨打算給她承諾，將游女約到摩鐵後，一進門即拿出裝有 30 萬現金的牛皮紙袋，將現金全部倒出，說道：「這些錢一部分是帶妳去日本玩的準備金，一部分是要買鑽戒送給妳」，表示這是與游女交往的誠意，接著又說：「沒看過那麼多錢吧，你可以摸摸數數看」，之後獨自進浴室洗澡。

兩人就這樣度過美好的一天，直到游女提分手後，高男才指控游女當時偷將 1 萬 8 千元放入自己包包，且事後也未歸還，憤而向游女提告，並傳訊嘲諷「不管我與妳的感情如何，也無法掩飾妳的罪過」、「我應該是第一個告妳的男友，在妳心中留下印記」、「妳不想想 33 歲還不認真找個男人，妳已經變肥了。」儘管游女在最後仍湊出足夠的錢還給高男，但高男仍堅持提告。

台北地檢署開庭，游女坦承確實有拿走一點錢，供稱是因小孩有需要、為了急用才偷拿，但當時怕高男不開心所以沒告訴他。不過，檢方認為即使游女有金錢需求，也應向高男告知一聲，未經他人同意就擅拿財物，已違反竊盜罪，為此將游女起訴。

關鍵字現鈔約砲30萬單親媽多金男
嘉義少女失蹤21天　警在台南尋獲小姐露鮑陪酒　見警爭搶同一條內褲

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