捧30萬現鈔！多金男約砲單親媽　結局超展開

新北市一名高姓男子，透過網路認識一名 30 多歲的游姓單親媽，兩人以結婚為前提展開交往，得知游女生活較為辛苦，高男便在兩人上摩鐵時，豪捧 30 萬現金給游女驚喜、表達愛意。怎知游女見錢眼開動了貪念，趁高男不注意時偷拿走 1 萬 8 千元，高男本不以為意，卻在游女提出分手後怒告竊盜，甚至傳訊嘲諷「還不認真找個男人，妳已經變肥了」。

綜合媒體報導，高男得知游女須賺錢養家，照顧生病的母親及年幼的孩子，心有不捨打算給她承諾，將游女約到摩鐵後，一進門即拿出裝有 30 萬現金的牛皮紙袋，將現金全部倒出，說道：「這些錢一部分是帶妳去日本玩的準備金，一部分是要買鑽戒送給妳」，表示這是與游女交往的誠意，接著又說：「沒看過那麼多錢吧，你可以摸摸數數看」，之後獨自進浴室洗澡。