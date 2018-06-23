〈鉅亨看世界〉「熱狗水」養顏美容？

新的健康法則和有機食品早已不新鮮，而另類的減肥、健康食品，從「食慾抑制」棒棒糖到「蛇飲食料理」都有，人們似乎願意嘗試各種方法來達到減肥和健康的目的，但是西方國家目前正謠傳另一種產品「熱狗水」，能達到養顏美容之果效。

據《Delish》報導，溫哥華週末舉行的無車輛園遊會上開始販售每瓶 38 美元的熱狗水，宣稱除了可幫助減肥、增加大腦功能，還可以養顏美容。

熱狗水 / 圖：推特

但是「熱狗水」真的可以減肥、養顏美容嗎？答案確定是「否定」的。

「熱狗水」產品執行長 Douglas Bevans 提到，許多民眾並不知道「熱狗水」是個諷刺意味濃厚的一個宣傳活動，這其實只是一場行為藝術，而非真的有如此多的「療效」。