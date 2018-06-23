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〈鉅亨看世界〉「熱狗水」養顏美容？

鉅亨網2018/06/23 10:00
鉅亨網 / NOWnews
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新的健康法則和有機食品早已不新鮮，而另類的減肥、健康食品，從「食慾抑制」棒棒糖到「蛇飲食料理」都有，人們似乎願意嘗試各種方法來達到減肥和健康的目的，但是西方國家目前正謠傳另一種產品「熱狗水」，能達到養顏美容之果效。

據《Delish》報導，溫哥華週末舉行的無車輛園遊會上開始販售每瓶 38 美元的熱狗水，宣稱除了可幫助減肥、增加大腦功能，還可以養顏美容。

熱狗水 / 圖：推特
熱狗水 / 圖：推特

但是「熱狗水」真的可以減肥、養顏美容嗎？答案確定是「否定」的。

「熱狗水」產品執行長 Douglas Bevans 提到，許多民眾並不知道「熱狗水」是個諷刺意味濃厚的一個宣傳活動，這其實只是一場行為藝術，而非真的有如此多的「療效」。

在對外的「正式」申明裡 Bevans 寫道，熱狗水可提升身體吸收的鹽份，和其他所需的礦物質。此外，熱狗水也不含麩質，反而涵蓋大量的電鐵質。宣傳單上提到一位虛構的 Cynthia Dringus 醫生的標語，「熱狗水是新的椰子水」。

攤販在周邊商品上也下了許多功夫，攤販也販售熱狗唇膏、熱狗口氣芳香劑、熱狗香水等。

「熱狗水」官方進一步解釋，荒謬的熱狗水純屬一場行為藝術，主要希望能夠鼓勵民眾對產品營銷的思維，以及它在我們的購買選擇中可能發揮的重要作用。

Bevans 的真正職業為旅遊運營商和藝術家，這次的擺攤疑似自掏腰包花了約 1200 加幣在品牌、食材、和標籤等費用上。

熱狗水 / 圖：推特
熱狗水 / 圖：推特
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