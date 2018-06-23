青少年熬夜滑手機 研究：恐愈滑愈憂鬱

（中央社記者張茗喧台北23日電）許多青少年為了能在第一時間掌握朋友的最新資訊，到了半夜仍捨不得放下手機。國外研究顯示，夜間使用手機恐影響睡眠，增加憂鬱情緒、降低自尊與因應能力，不可不慎。

董氏基金會日前透過新聞稿指出，這項研究是由西澳莫道克大學發表，研究團隊耗時4年追蹤1101名13到16歲的高中生，探討熬夜滑手機對睡眠、心理健康等層面的影響。

研究顯示，夜間使用手機不只會影響睡眠，也連帶改變了青少年的睡眠習慣，使得憂鬱情緒增加，也會降低自尊與因應能力，學業表現確實也比較差。