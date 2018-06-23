NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈隊友守備瑕疵　陳偉殷單局爆6分歌喉戰蔡仁皓桃市警局歌唱賽奪冠8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

青少年熬夜滑手機 研究：恐愈滑愈憂鬱

中央社2018/06/23 09:53
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者張茗喧台北23日電）許多青少年為了能在第一時間掌握朋友的最新資訊，到了半夜仍捨不得放下手機。國外研究顯示，夜間使用手機恐影響睡眠，增加憂鬱情緒、降低自尊與因應能力，不可不慎。

董氏基金會日前透過新聞稿指出，這項研究是由西澳莫道克大學發表，研究團隊耗時4年追蹤1101名13到16歲的高中生，探討熬夜滑手機對睡眠、心理健康等層面的影響。

研究顯示，夜間使用手機不只會影響睡眠，也連帶改變了青少年的睡眠習慣，使得憂鬱情緒增加，也會降低自尊與因應能力，學業表現確實也比較差。

美國麻薩諸塞州橋水大學2014年也曾對642名大學新鮮人進行研究，發現有8成受訪者坦言，每天平均花1到2小時玩手機，而且經常熬夜不睡的族群中，有4成2飽受憂鬱症所苦。

衛生福利部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采表示，青少年之所以愛用手機，不外乎和手機遊戲、社群網站有關，沉溺在這種新世代的社交型態中難以自拔，也可能出現在網路上侃侃而談，一旦面對面卻不知如何表達心中想法。

陳質采坦言，現代生活很難不用手機，但家長可試著提醒青少年維持正常作息的重要性，而睡眠正是判斷青少年身心健康的重要的指標，若睡眠狀況發生異常，建議家長可考慮適時尋求專業協助。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨也指出，青少年相當重視同儕，手機幾乎是和朋友聯繫或交友社群的重要工具，不需阻止他們使用手機，但必須是有限度的使用，例如規定做完功課以後才可使用，最晚玩到幾點，然後堅定地執行，父母也應以身作則，盡可能不要長時間盯著手機。（編輯：李錫璋）1070623

美光控聯電替陸廠竊密 美中...一頭乳牛 意外開啟人類疫...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan