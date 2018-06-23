洄瀾灣向日葵盛開 日出節邀民眾免費採

（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）花蓮洄瀾灣台開第3屆日出節24日登場，將於園區內6萬株向日葵花海中迎接曙光，同時開放民眾免費採摘向日葵；原住民耆老也將以部落傳統儀式祝禱，祈求花蓮平安、民眾幸福有活力。

台灣土地開發公司打造洄瀾灣成新景點，園區內飼養馬匹、梅花鹿、孔雀、紅鶴、金雞、浣熊、黑腹綿羊等可愛動物，是花蓮北區民眾休閒、運動的好去處，也是遊客欣賞太平洋美麗日出的人氣景點；園區內植栽數萬株向日葵，每當向日葵花開時，開放讓民眾免費採摘帶回家。

台開公司公共事務部副理王有仁說，根據過去經驗，民眾為避免日曬，都會起得很早到園區，所以這次特別自上午7時就開始開放採摘。也歡迎民眾清晨4時多來到園區日出石廣場，迎接第一道曙光。