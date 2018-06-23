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洄瀾灣向日葵盛開 日出節邀民眾免費採

中央社2018/06/23 09:53
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）花蓮洄瀾灣台開第3屆日出節24日登場，將於園區內6萬株向日葵花海中迎接曙光，同時開放民眾免費採摘向日葵；原住民耆老也將以部落傳統儀式祝禱，祈求花蓮平安、民眾幸福有活力。

台灣土地開發公司打造洄瀾灣成新景點，園區內飼養馬匹、梅花鹿、孔雀、紅鶴、金雞、浣熊、黑腹綿羊等可愛動物，是花蓮北區民眾休閒、運動的好去處，也是遊客欣賞太平洋美麗日出的人氣景點；園區內植栽數萬株向日葵，每當向日葵花開時，開放讓民眾免費採摘帶回家。

台開公司公共事務部副理王有仁說，根據過去經驗，民眾為避免日曬，都會起得很早到園區，所以這次特別自上午7時就開始開放採摘。也歡迎民眾清晨4時多來到園區日出石廣場，迎接第一道曙光。

日出節當天將邀請20位原住民長老與頭目，以部落傳統祈福儀式祭拜天地，吟唱祝禱，祝福花蓮民眾如太陽和向日葵象徵般的活力健康。

此外，已在網路社群上報名的100人，將在清晨5時20分左右在日出石廣場後方，排列向日葵圖形，空拍這幅美麗的人體畫作。現場並製作發售限量向日葵餐盒，挑選花蓮吉安無毒白米與紅藜，搭配番茄、金針花、黃椒、龍鬚菜、藍莓、芋頭等新鮮食材，做成向日葵花系列餐盒，健康又應景。（編輯：劉政權）1070623

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