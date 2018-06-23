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夾娃娃機充斥夜市 逢甲大學生自創歌曲反映

中央社2018/06/23 10:02
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者趙麗妍台中23日電）逢甲大學行銷系畢業校友賴禹諾、學生高偉庭，日前到逢甲夜市吃消夜時，赫然發現夜市許多攤販被娃娃機取代，他們自創歌曲，反映本應美食滿街的夜市，如今卻成夾娃娃機天堂。

今年22歲的高偉庭，目前就讀逢甲大學行銷學系，日前，他和同系畢業學長賴禹諾，半夜肚子餓，2人來到逢甲夜市想要吃消夜，一走進夜市，昔日熟悉的美食攤販，多數都不見，映入眼簾的卻是一台又一台的夾娃娃機。

2人有感而發，夾娃娃機店如雨後春筍般林立，取代許多美食攤位，花費約2星期的時間，創作了「娃娃機」這首歌曲，搭配影像製成MV，歌曲上傳到網路，獲得許多網友回響。

高偉庭表示，曾經是國際知名的觀光夜市，如今卻被娃娃機佔據，國外的娃娃機多設置在遊樂區，但台灣現今卻是到處都充斥著娃娃機，娃娃機在無形中慢慢地滲透了生活。

賴禹諾指出，印象中，逢甲夜市是許多創意料理發跡的地方，小時候他也喜歡夾娃娃機，但當夜市充斥了許多夾娃娃機，反而覺得無所適從，也失去的逛夜市的樂趣。

賴禹諾、高偉庭表示，以自創歌曲反映現下AI過度氾濫，操控人的生活型態，佔據了生活圈、校園，就如同機械公敵入侵人類的生活圈。他們希望聽到這首歌曲的人們可以思考，生活中真的有需要這麼多的娃娃機嗎？（編輯：李錫璋）1070623

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