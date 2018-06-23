天熱冰賣不好 星巴克：消費者改選健康飲品

（中央社記者顏伶如波特蘭22日專電）天氣漸熱之際，星巴克冷飲「星冰樂」在美國銷售卻出現下跌。星巴克執行長說，這是受到消費者追求健康福祉的風潮影響。
星巴克執行長強生（Kevin Johnson）本週稍早在一場投資人說明會上表示，由咖啡、冰塊、糖漿與牛奶攪拌製成的冰品冷飲「星冰樂」（Frappuccino），如今在美國國內銷售量跟2015年時相比，已經減少了3%。
強生說，「星冰樂」銷售出現頹勢，主要是受到現今消費者追求健康福祉的風氣影響。
他指出，星巴克各款「星冰樂」通常含糖較高，卡洛里也較高，注重飲食健康的消費者因此避開，改買較符合健康概念的其他飲料。
根據統計，星巴克各款「星冰樂」容量約473ml的大杯（grande），每杯熱量在350卡洛里至520卡洛里之間，大多含有全脂牛奶與鮮奶油（whipped cream），最高糖份含量每杯可有65公克。
為了吸引愛喝冷飲，卻不想違反健康概念的消費者，星巴克如今推出低卡洛里，水果口味飲料，號稱大杯容量每杯不到100卡洛里，但糖份則仍有19公克。
根據美國心臟學會（American Heart Association）的飲食健康指南，成年人每天糖份攝取量不應超過25公克至36公克之間。（編輯：屈享平）1070623