16大學申請漲學費 教部開審查小組會議

（中央社記者陳至中台北23日電）107學年度共有16所大學申請調漲學雜費，教育部今天召開審議小組會議，將有定奪。反教育商品化聯盟一早就到教育部抗議，要求「一所都不能漲」。

現行學費調整制度是由教育部訂出調整基準，各校提出申請後，由教育部邀集學者專家、家長、學生、教育團體代表等組成的審議小組，考量財務狀況、助學機制、辦學成效，以及是否有完整的資訊公開程序、研議公開程序等，對各校逐一審查。

107學年度共有16所大學申請漲學費，調漲幅度2.5%至3.75%。包括台灣科技大學、台北科技大學兩所國內技職龍頭學校，以及中興大學、亞洲大學、輔仁大學、世新大學、中原大學、實踐大學、樹人醫護管理專科學校、醒吾科技大學、慈惠醫護管理專科學校、經國管理暨健康學院、文藻外語大學、馬偕醫護管理專科學校、嘉南藥理大學、仁德醫護管理專科學校。