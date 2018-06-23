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16大學申請漲學費 教部開審查小組會議

中央社2018/06/23 10:20
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳至中台北23日電）107學年度共有16所大學申請調漲學雜費，教育部今天召開審議小組會議，將有定奪。反教育商品化聯盟一早就到教育部抗議，要求「一所都不能漲」。

現行學費調整制度是由教育部訂出調整基準，各校提出申請後，由教育部邀集學者專家、家長、學生、教育團體代表等組成的審議小組，考量財務狀況、助學機制、辦學成效，以及是否有完整的資訊公開程序、研議公開程序等，對各校逐一審查。

107學年度共有16所大學申請漲學費，調漲幅度2.5%至3.75%。包括台灣科技大學、台北科技大學兩所國內技職龍頭學校，以及中興大學、亞洲大學、輔仁大學、世新大學、中原大學、實踐大學、樹人醫護管理專科學校、醒吾科技大學、慈惠醫護管理專科學校、經國管理暨健康學院、文藻外語大學、馬偕醫護管理專科學校、嘉南藥理大學、仁德醫護管理專科學校。

反教育商品化聯盟今天一早到教育部抗議，指學費若調漲，最多將使一位學生一年多負擔新台幣3600元，如果16校都通過調漲，將影響約10萬位學生。

由於5月31日反教育商品化聯盟等團體到教育部抗議時，曾試圖衝進教育部內，與警方有小規模拉扯衝突。教育部門口今天一早就圍起柵欄，調派警力嚴陣以待，避免抗議群眾影響審議小組會議的召開。（編輯：黃于）1070623

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