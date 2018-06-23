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熱門股─統一殖利率高達7% 股價創28年新高

鉅亨網2018/06/23 10:27
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台灣食品業龍頭統一 (1216-TW) 去年純益創歷史新高，6 月 20 日股東會通過去年盈餘每股將分配 5.5 元現金股利，高殖利率題材激勵股價本周衝高到 77.7 元，創 28 年來新高，三大法人也同步買超 6573 張，股價一周上漲 3.36%，收在 76.7 元。

統一去年營收 3999 億元，小幅衰退，但受惠處分上海星巴克股權業外獲利，及轉投資事業獲利均較前年同期成長，稅後純益達 398.4 億元，年增 1.74 倍，每股純益 7.01 元，雙創歷史新高，今年集團重點放在各領域的深化與升級，至於大陸市場的統一中控因內部調控得宜，營運走勢佳。

統一股東會通過現現金股利，殖利率達 7%，股價已站穩所有均線，KD 值交叉向上且 MACD 剛剛翻紅，如量能成長到 1.3 萬張以上，將向上跨越 77.7 元本周高點。

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