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政治

不黨黨產查進軍友社　流入80億元勞軍捐

政治中心／綜合報導2018/06/23 10:47
▲政府調查不當黨產查進軍友社。圖為軍友社理事長李棟樑 2 月前往國防部慰問官兵。（圖／軍聞社提供 )
▲政府調查不當黨產查進軍友社。圖為軍友社理事長李棟樑 2 月前往國防部慰問官兵。（圖／軍聞社提供 )

黨產會調查國民黨不當黨產的進度，已進入追查中華民國軍人之友社的階段，初步查出有 80 億元勞軍捐流入軍友社。對於黨產會的調查，軍友社回應，軍友社已主動提供資料給黨產會，會秉持全力配合、主動說明的態度。

黨產會初步調查，勞軍捐經由國民黨早年主導分配，婦聯會取得其中三分之二、軍友社分得三分之一。軍友社自 1961 年至 1989 年間，至少取得 80 億元現款，其中包含國軍住宅捐款、屠宰捐、棉紗附捐收入。

黨產會指出，軍友社因此在全台擁有 43 筆土地、37 筆房產、經營 9 間國軍英雄館、1 間金門招待所，並以社團法人的名義繼續開設餐廳和旅館營利，每年穩定營收超過 1 億元。

總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會已經行文黨產會，協請調查位於花蓮美崙山的花蓮國軍英雄館，並清查軍友社名下的不動產來源。

根據黨產會的資料顯示，軍友社、黎明文化事業公司早期是國防部所掌控的外圍組織，至今軍方色彩濃厚，人事向來由高階退將出任。軍友社在全台各縣市成立分社，大部分涉及佔用國有房地當辦公室使用，例如彰化分社佔據彰化孔廟，台南分社設在原台南公會堂建物。目前軍友社在全台各地的分社，都改名為軍人服務站，黨產會仍將調查其土地和不動產取得來源。

黨產會發言人施錦芳強調，軍友社是否曾受特定政黨控制？待調查報告完成後，將繼續召開聽證會。

關鍵字軍友社不當黨產國防勞軍捐
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