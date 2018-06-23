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熱門股－微星股價抗賣壓守住百元 下半年電競換機潮加

鉅亨網2018/06/23 10:41
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微星 (2377-TW) 本週上攻 10 日線未果，股價一度跌落百元以下，6/22 收在 100 元，週跌幅 6.98%，失守所有短期均線。雖然挖礦需求降溫，不過下半年隨著旺季到來， GPU 新品上市雖有變數，但法人仍看好整體電競筆電換機潮，全年每股純益挑戰 9 元，可望增添營運動能。

微星 6/19 一度攻克 10 日線 115 元，不過 6/20 起三大法人接連倒貨，賣超共 3545 張，投信及自營商連賣 3 日，外資回頭補買，週五股價收在 100 元，一週跌幅 6.98%，失守所有短均。

微星今年前 5 月自結營收年增率 36%，主要受惠電競產品挹注，另外高階主板及電競出貨量年增率也有雙位數表現；但 4、5 月開始英特爾晶片組缺貨，加上挖礦潮降溫，顯卡出貨稍稍下滑。

法人認為，雖然挖礦需求降溫、第 3 季 GPU 可能延遲發表，但仍正面看待新品刺激電競與遊戲用顯卡等消費需求，可望帶動電競筆電兩年一次換機潮，今年每股純益有望挑戰 9 元。

微星則看好全球手遊玩家約 10 億人，未來因應電競風潮，將逐步轉向電競筆電、桌機等龐大商機。

微星股價圖

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