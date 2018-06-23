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熱門股—鴻海股東會利多無力外資仍站賣方 股價現小M

鉅亨網2018/06/23 10:48
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鴻海 (2317-TW) 近期又遭外資連續賣超，股價從子公司 FII 掛牌前夕的 91.2 元，接連向下探底，進逼 80 元大關，短線跌幅達 10.3%，鴻海董事長郭台銘在股東會上接連多次向股東致歉，表示是自己沒做好，但外資仍站在賣方，也使鴻海股價形成小 M 頭，後續恐仍有壓。

外資在鴻海股東會前夕又重啟賣超動作，連續 6 天賣超共約 8 萬張，雖然相對外資目前仍持有超過 770 萬的持股來說，這樣的賣超數量比重並不高，但是短期連續賣超造成股價走跌，仍讓小股東們承受不少壓力。

另外鴻海子公司 FII 在中國 A 股掛牌的蜜月行情也不如預期，儘管昨 (22) 日一度出現反彈，但就之前法人預期，還是有相當大的落差。

法人表示，鴻海股價目前正呈現探底階段，就技術線型來看，80 元應是多方強力防守價位，且以鴻海今年將配發的現金股利與現金減資來計算，80 元就長期趨勢而言，也逐漸有投資價值，預料短線應該能有效守穩。

 

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