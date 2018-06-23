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興福寮福安宮有三寶　蛇穴、青蛙穴、蜈蚣穴

保庇2018/06/23 10:00
興福寮福安宮有三寶　蛇穴、青蛙穴、蜈蚣穴（圖／保庇）
興福寮福安宮有三寶　蛇穴、青蛙穴、蜈蚣穴（圖／保庇）

淡水的興福寮庄庄內居民大多是張姓宗族子孫，張氏祖先兩百多年前自福建安溪渡過黑水溝來到台灣，定居於興福寮，世代皆以務農為生。興福寮庄內的土地公廟又稱為「土地公坑」。相傳這土地公坑有三項珍貴的寶藏……

興福寮福安宮建築包住了三大奇石的部分石體。（圖／說書人粉專）
興福寮福安宮建築包住了三大奇石的部分石體。（圖／說書人粉專）

這三寶究竟是哪三寶？絕對不是人蔘、貂皮、烏拉草，興福寮土地公坑擁有：「蛇穴、蜈蚣穴、青蛙穴」三寶。據說，當初蛇精、青蛙精同時到土地公坑，兩人都對這寶地一見鍾情，想要長居於此，於是兩精便大打出手、爭個你死我活，正當蛇精張大口要一口將青蛙精吞入體內時，突然竄出的蜈蚣精使蛇精分心；青蛙精便趁這個好機會躲開，結果局面變成蛇精、青蛙精、蜈蚣精三精大亂鬥。

混戰中，興福寮福安宮的土地公終於看不下去了，顯靈苦勸三精，既然都已修練有成到了這種程度，實在不應該為了私心傷害彼此，不僅有可能毀掉自己修來的一切，更有可能被打回原形、打掉重練。三精仔細思考土地公說的話後覺得有理，便決定與對方和解，土地公看三精決定和平共處便默默消失。

三精為了感謝土地公為他們調解的恩情，遂決定在福安宮廟後化為三大巨石永遠守護這座土地公廟，現在我們到興福寮福安宮還是可以看到這三塊巨石穩妥地安座於廟後方，甚至還有一小部分是在廟體建築內。

興福寮福安宮後方的三大巨石。（圖／說書人粉專）
興福寮福安宮後方的三大巨石。（圖／說書人粉專）

另外，興福寮福安宮還有一傳說，相傳以前農業社會時，常有偷牛賊在深夜潛入興福寮庄偷牛，使當地居民損失慘重，庄民們走投無路只好到土地公廟向土地公祈求協助。自此之後，每位偷牛賊只要在深夜牽著牛經過福安宮，便會開始迷失方向、找不到正確的路，直到早上被興福寮庄庄民發現，因此庄民們都深信這是土地公在大顯神蹟！

看來，蛇精、青蛙精、蜈蚣精和土地公都很盡責地在守護著興福寮庄一帶的居民呢！果真是塊福地啊！

 

資料參考：

說書人－興福寮福安宮
台北淡水興福寮福安宮

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關鍵字土地公興福寮福安宮蛇穴蜈蚣穴青蛙穴
葫蘆墩香爐穴　白馬白兔守白銀

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