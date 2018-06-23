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小妹妹開心錄「學貓叫」自拍　後方媽媽意外全裸入鏡

國際中心／綜合報導2018/06/23 10:59
▲小女孩開心錄影片，意外的把剛洗完澡全裸的媽媽也拍進鏡頭裡。（圖／翻攝自抖音）
▲小女孩開心錄影片，意外的把剛洗完澡全裸的媽媽也拍進鏡頭裡。（圖／翻攝自抖音）

近日大陸瘋傳一部「抖音」影片，一名小女孩在錄製影片時，意外把媽媽剛洗完澡、全身赤裸的畫面也錄進去，影片也在各社群網站上流傳引起討論。而「抖音」也出面緊急滅火，說明事情經過。

影片中小女孩用抖音 APP 在錄製目前流行的「學貓叫」影片，但是後方剛好媽媽剛洗完澡一絲不掛的站在浴室擦身體，過程剛好被錄下來。15 秒的影片也在網路上廣為流傳。

影片流出後事件越演越烈，甚至還有網友將標題誇大成「小學生在家發抖音媽媽洗澡被直播」，逼得抖音出面澄清。抖音表示，該影片最早是在 6 月 19 日晚間 10 時 6 分發布，由於影片內有意外走光的內容，因此也立刻在晚間 10 時 46 分下架，播放次數僅有 216 次。而且也非網路上所傳是直播內容。強調是隔兩天才被大規模傳播，明顯是有人惡意推動。


▲抖音官方也緊急出來說明事件經過，直指有「有心人士」惡意散播。（圖／翻攝自抖音微博）

小女孩的媽媽對此也回應表示：「我以後一定會看好孩子的，孩子已經不能去面對生活了，我在這裡謝謝大家，請大家不要再繼續傳播視頻了。」網友看完影片也留言說「在自己家想穿就穿，完全是意外吧」、「大肆散播這個的人的心態是什麼？」「小女孩沒看到媽媽嗎？」

關鍵字抖音學貓叫自拍全裸意外
女子分享自身經驗　希望大家...

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