女權之聲：中國恐懼引發政府#MeToo

（中央社台北23日電）中國女權獨立媒體「女權之聲」微博帳號、微信公眾號無故被封超過百日，控告新浪和騰訊違約，法院也拒絕受理。女權之聲人員昨天受訪時表示，北京很擔心他們會在中國引起「政府#MeToo」。

女權之聲微博帳號及微信公眾號3月份相繼被封鎖，理由是「發布敏感違規資訊」和「依據相關法律法規和政策」。

當時正值網路反性侵#MeToo運動在全球掀起浪潮之際。隨後，一些公開聲援女權之聲的帳號也陸續被封鎖，微博網友還被禁止使用女權之聲的標誌（Logo）。

德國之聲22日透過電話訪問一名女權之聲工作人員。對方證實，女權之聲的微博及微信帳號仍處於被封鎖的狀態。