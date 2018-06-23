最低工資專法訂定 央行獻策3大方向

央行總裁楊金龍在日前召開的第2季理監事會議會後記者會上指出，勞動部正研議最低工資法立法。鑑於勞動市場對經濟的影響，且央行有協助經濟發展的責任，因此本次理監事會議前，央行已針對主要國家最低工資規範、特色與發展經驗進行比較，並分析對就業與經濟的影響。

（中央社記者邱柏勝台北23日電）為強化勞工基本生活保障，政府研議最低工資法立法。央行提出3點建議，指出最低工資法立法時，應以時薪與月薪並行制較合宜，且可適度排除小規模企業，並對特定族群另設標準。

根據央行報告指出，包含美、英、德、日及南韓等主要國家，均設有最低工資專法，制度因不同國情而異，但主要可分為「單一最低工資制度」與「多元最低工資制度」。

單一最低工資水準，是建立在全體勞工應擁有相同薪資保障基礎上，因此適用全體勞工。至於多元最低工資制度，則是考量不同區域或產業的差異，因而制定差異化的最低工資標準。常見的分類方式，為地理區域、職業別與產業別3種。

央行指出，單一最低工資的優點，在於簡單明瞭，政府較容易與勞資雙方溝通，但缺點是未考量不同區域或產業商品與勞務成本的差異性；多元最低工資雖可解決差異性問題，但規範過於繁複，且未獲明確分類的勞工，可能無法獲得最低工資的保障。但即使如此，先進國家大多數仍採多元最低工資制度。

央行進一步分析各國實施最低工資法後對勞動市場的影響。其中，包含美、英、德、日在內，最低工資金額雖逐年調升，但失業率卻逐年下滑，就業水準並未受到影響。但南韓今年大幅調高最低工資時薪達16.4%，遠高於近10年平均值6.4%，導致失業率升破4%，顯見調整最低工資應「溫和漸進」，避免對勞動市場造成負面影響。

對於最低工資法立法，央行提出3點具體建議。首先，台灣屬小型開放經濟體，地域與人口規模較小，且欠缺對各縣市經濟發展的完善統計，因此目前較適合採取單一最低工資制度。

其次，央行指出，目前台灣勞基法與基本工資審議辦法，均未明確規定最低工資為時薪或月薪，實務上則為時薪與月薪並行制，因此將來最低工資法立法時，也應以時薪與月薪並行制較為合宜。

最後，央行表示，儘管最低工資未必造成整體就業人數減少，但政府在最低工資的決策過程中，仍應顧及對低技能、青少年勞工等部分族群就業的影響，且為鼓勵企業發展，可參考先進國家，將規模較小或營業額較低的企業排除適用最低工資，並對青年勞工、身心障礙人士排除適用或另設最低工資標準。

此外，在法規方面，央行也建議應明定最低工資審議的召開時間與審議期限，確保最低工資調整時程一致；並依違規情節強化對雇主的罰則，強制落實對低薪員工的保障。最後更應訂定檢討法案成效的期限，以確保相關規範是否合宜。（編輯：李信寬）1070623